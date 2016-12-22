中国锌炼厂加工费创纪录低点 因锌矿石供应下降

路透墨尔本12月22日 - 产业消息人士周三表示，在矿石供应短缺的情况下，中国锌炼厂目前接受创纪录低位的冶炼加工费；与此同时，冬季矿场关闭，可能迫使炼厂在明年初减产。

锌冶炼加工费急剧下滑表明，长久以来锌市场供应短缺的警告声可能接近变为现实了。镀锌钢所需的精炼锌料将短缺，因此今年伦敦金属交易所(LME)锌价已飙涨逾80%。

中国是全球最大的锌生产国，约四成的原材料必须从全球市场进口。矿商向炼厂支付锌矿石的加工处理费，当矿石供应偏低时，加工费便下滑。

由于锌矿石价格在1月跌至六年半低位，数个大型矿场关闭，其他矿场也削减产量，全球供应一直处于萎缩。但今年的需求料将超乎预期，因为中国建筑业更加欣欣向荣。

根据四位产业消息人士，如今锌炼厂接受的加工费最低为每吨30-40美元，仅为8月时价格100-110美元的三分之一。

“第一季精炼锌供应将非常紧俏，冶金厂很可能削减产量，”矿业咨询机构CRU驻北京分析师Dina Yu称。

“冬季几个月中国一些矿企将歇业，因此国内市场精炼锌供应将下降。”

CRU和拒绝具名的另一位消息人士称，加工费处于纪录低位。

伦敦金属交易所(LME)期锌从1月触及的1,500美元下方的六年半低点反弹，上月已接近每吨3,000美元，周四报2,620美元。

一些交易商认为，加工费较低以及人民币贬值，已提升本地矿山产量并帮助市场实现再平衡。人民币贬值已使进口锌矿石更加昂贵。

“今年下半年中国精炼锌产量增长之势，...应在2017年加速，”上海一交易商称。(完)