中国僵尸企业成经济“肿瘤” 需用市场机制、经济法律手段处置--官员

路透北京11月2日 - 中国工信部产业政策司副司长辛仁周周三在人民日报撰文称，僵尸企业已经成为中国经济运行中不得不割除的“肿瘤”，需要综合运用市场机制、经济手段和法律手段对僵尸企业进行处置。

具体而言，各级财政对僵尸企业停止补贴，银行停止贷款；加强环保、能耗、安全、质量等执法和税收征收执法，依法实施市场化破产，把市场压力传导给企业；进一步深化国有企业改革，发展混合所有制经济，解决部分国有企业机制僵化和效率低下问题。

辛仁周在文章中称，需要充分发挥中央和地方两个积极性，注重分类有序，做到因地施策、因业施策、因企施策，妥善处置僵尸企业。当前要以钢铁、煤炭两个行业为重点，用好中央财政专项奖补资金，地方各级财政也要予以支持，把职工再就业和生活保障问题解决好。

分类而言，对工艺技术落后、长期停产和亏损、扭亏无望、资不抵债的僵尸企业，应坚决依法实施破产清算。对其他类型的僵尸企业，应尽可能引导企业多兼并重组、少破产清算，但不能不顾条件搞“债转股”，不能搞“拉郎配”式重组，而应根据实际情况区别对待、灵活施策。

“应当看到，僵尸企业已经成为我国经济运行中不得不割除的‘肿瘤’，”他指出，处置僵尸企业短期或许会影响一些地方的经济增速和财政收入，但从中长期看，能有效解决一些行业产能严重过剩和产业集中度低的问题，有利于减轻经济发展的沉重负担。

文章称，僵尸企业的存在不仅是造成当前产能严重过剩的重要原因，还威胁着未来市场供求关系的改善。僵尸企业大都生产经营不规范，技术落后、产品质量低、污染排放高，加剧了产业组织结构“小、散、乱”问题，导致不少行业产业集中度低，长期不能形成优势企业主导的发展格局。

如果不妥善处置僵尸企业，即使未来市场供求关系出现转变，它们还是会继续提供品质低、污染重的产品，甚至会将行业再拉回到产能过剩和发展低迷的状态。

因此，处置僵尸企业是化解产能过剩的“牛鼻子”。只有牵住这个“牛鼻子”，才能减少无效供给，扩大有效和中高端供给，化解产能过剩矛盾，改善市场供求关系，促进企业生产经营和行业状况明显好转。

而且，僵尸企业大都已经停产半停产，连年亏损、资不抵债，靠政府补贴和银行续贷存在。这些企业白白占用了国家财政资金和银行信贷资金，浪费了土地、矿产、能源等资源，降低了全社会资源配置效率，还导致职工隐性失业和收入大幅度下降。

僵尸企业已经成为经济发展的沉重负担，是国民经济的负资产。妥善处置僵尸企业，就是要卸掉这个大“包袱”，将以往投入僵尸企业的财政资金、银行贷款和相关资源用于改善民生、支持科技创新和产品创新、支持新兴产业和效率更高企业的发展，推动新技术、新产业、新业态加快成长，提高全要素生产率，为经济发展提供新的动力支持。

国家发改委等部委此前表示，以市场化法治化方式开展债转股。严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。（完）