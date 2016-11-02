中国僵尸企业成经济“肿瘤” 需用市场机制、经济法律手段处置--官员

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月2日 - 中国工信部产业政策司副司长辛仁周周三在人民日报撰文称，僵尸企业已经成为中国经济运行中不得不割除的“肿瘤”，需要综合运用市场机制、经济手段和法律手段对僵尸企业进行处置。
具体而言，各级财政对僵尸企业停止补贴，银行停止贷款；加强环保、能耗、安全、质量等执法和税收征收执法，依法实施市场化破产，把市场压力传导给企业；进一步深化国有企业改革，发展混合所有制经济，解决部分国有企业机制僵化和效率低下问题。
辛仁周在文章中称，需要充分发挥中央和地方两个积极性，注重分类有序，做到因地施策、因业施策、因企施策，妥善处置僵尸企业。当前要以钢铁、煤炭两个行业为重点，用好中央财政专项奖补资金，地方各级财政也要予以支持，把职工再就业和生活保障问题解决好。
分类而言，对工艺技术落后、长期停产和亏损、扭亏无望、资不抵债的僵尸企业，应坚决依法实施破产清算。对其他类型的僵尸企业，应尽可能引导企业多兼并重组、少破产清算，但不能不顾条件搞“债转股”，不能搞“拉郎配”式重组，而应根据实际情况区别对待、灵活施策。
“应当看到，僵尸企业已经成为我国经济运行中不得不割除的‘肿瘤’，”他指出，处置僵尸企业短期或许会影响一些地方的经济增速和财政收入，但从中长期看，能有效解决一些行业产能严重过剩和产业集中度低的问题，有利于减轻经济发展的沉重负担。
文章称，僵尸企业的存在不仅是造成当前产能严重过剩的重要原因，还威胁着未来市场供求关系的改善。僵尸企业大都生产经营不规范，技术落后、产品质量低、污染排放高，加剧了产业组织结构“小、散、乱”问题，导致不少行业产业集中度低，长期不能形成优势企业主导的发展格局。
如果不妥善处置僵尸企业，即使未来市场供求关系出现转变，它们还是会继续提供品质低、污染重的产品，甚至会将行业再拉回到产能过剩和发展低迷的状态。
因此，处置僵尸企业是化解产能过剩的“牛鼻子”。只有牵住这个“牛鼻子”，才能减少无效供给，扩大有效和中高端供给，化解产能过剩矛盾，改善市场供求关系，促进企业生产经营和行业状况明显好转。
而且，僵尸企业大都已经停产半停产，连年亏损、资不抵债，靠政府补贴和银行续贷存在。这些企业白白占用了国家财政资金和银行信贷资金，浪费了土地、矿产、能源等资源，降低了全社会资源配置效率，还导致职工隐性失业和收入大幅度下降。
僵尸企业已经成为经济发展的沉重负担，是国民经济的负资产。妥善处置僵尸企业，就是要卸掉这个大“包袱”，将以往投入僵尸企业的财政资金、银行贷款和相关资源用于改善民生、支持科技创新和产品创新、支持新兴产业和效率更高企业的发展，推动新技术、新产业、新业态加快成长，提高全要素生产率，为经济发展提供新的动力支持。
国家发改委等部委此前表示，以市场化法治化方式开展债转股。严禁将“僵尸企业”、失信企业和不符合国家产业政策的企业作为市场化债转股对象。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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