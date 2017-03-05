中国今年要做好僵尸企业处置工作 去产能防止“边去边建”--工信部长

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月5日 - 中国工信部部长苗圩周日表示，今年要清理“地条钢”，做好僵尸企业处置工作；去产能要防止“边去边建”，严控新增钢铁产能。
他是在全国人大会议开幕前对记者作出上述表述。
稍早出炉的政府工作报告提出，2017年要压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。（完）
(发稿 李文科/孙琦子；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。