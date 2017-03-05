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中国财经 | 2017年 3月 5日 星期日 13:08 BJT

中国今年要做好僵尸企业处置工作 去产能防止“边去边建”--工信部长

路透北京3月5日 - 中国工信部部长苗圩周日表示，今年要清理“地条钢”，做好僵尸企业处置工作；去产能要防止“边去边建”，严控新增钢铁产能。

他是在全国人大会议开幕前对记者作出上述表述。

稍早出炉的政府工作报告提出，2017年要压减钢铁产能5,000万吨左右，退出煤炭产能1.5亿吨以上。（完）

(发稿 李文科/孙琦子；撰写 乔艳红; 审校 张喜良)
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