中国富豪宗庆后在杭州住处附近遇袭

路透香港9月18日 - 新华社周三报道称，杭州娃哈哈集团董事长宗庆后日前在其住处附近遭人袭击；其他媒体报道称宗庆后手部受重伤。

新华社援引警方报道称，上周五清晨，宗庆后在杭州市的住处附近遭人袭击，而犯罪嫌疑人已经被抓获。该嫌疑人试图得到宗庆后的帮助在其公司安排一个工作，因未如愿，于是实施了违法行为。

娃哈哈发言人对路透表示，对于新华社的报道，他没有需要补充的。

胡润中国富豪榜显示，宗庆后以1,150亿元的个人财富名列第二。

新华社报道称，宗庆后并未带保镖出行，宗庆后本人则对记者表示，这次遇袭事件只是一场意外。

《香港商报》周三早些时候报道称，宗庆后左手四个手指的肌腱被砍断，随后在杭州的一家医院接受治疗。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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