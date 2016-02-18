中联重科竞购美国特雷克斯 引发美议员国家安全担忧

路透2月17日 - 中国大型建筑机械生产商--中联重科(000157.SZ) (1157.HK)周三确认，已向美国起重机生产商特雷克斯公司(Terex Corp)(TEX.N)发出收购报价。至少一位美国国会议员因国家安全考虑对此项收购提议表示反对。

特雷克斯表示，继续推荐去年8月与芬兰同行科尼集团(Konecranes)KCR1V.HE达成的合并交易，并称正在与中联重科进行谈判。特雷克斯于1月26日对外公布了中联重科的收购要约。

美国国会议员Duncan Hunter致信美国财长杰克卢，对潜在的中联重科与特雷克斯合并交易表达担忧，指称中联重科与中国军方保持长期关联。

特雷克斯股价周三收盘涨4.2%报21.29美元，盘中最高上涨8%至22.08美元，但仍远低于中联重科提出的报价每股30美元，这暗示投资者预计该交易不会获得通过。

路透1月曾报导，中联重科与特雷克斯的合并交易有可能在美国外资审议委员会(CFIUS)遇阻。(完)