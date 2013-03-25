中兴通讯重心回归国内市场

2月26日在巴塞罗那通信大展中拍到的人们参观中兴站台的图片。 REUTERS/Albert Gea

路透香港3月25日(记者 李千仪) - 中兴通讯(0763.HK) (000063.SZ)寄望于新一代的智能手机用户推动4G网络的发展，从而得以提升公司疲软的利润。

创建于20世纪80年代中期的中兴通讯于20世纪90年代中期在孟加拉国签署了自己第一份的海外大单。自此，中兴通讯一直在海外积极扩张，并在亚非等新兴市场挑战爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUAL.UL等电信设备巨头。

但多年来凭借低价策略追逐全球市场份额的方式终于让该公司付出了沉重代价。如今全球第五大电信设备制造商中兴将重心重新回归中国市场，着眼于从中国三大移动运营商那里获取4G网络合约。

中兴通讯发言人戴澍(David Dai Shu)接受路透采访时表示：“中国市场好比金矿，电信运营商现金充足。中国现在是我们最关注的市场。”

中国三大移动运营商今年计划共斥资3,450亿元(560亿美元)用于网络扩张。这其中包括对4G网络的投入。4G网络可使移动终端用户更迅速地下载数据。

中国政府料将在今年晚些时候发放4G牌照。

分析师们表示，由于政府的支持，中兴通讯很可能会与华为HWT.UL获得其中的大部分合约。中兴通讯去年三次发布盈利预警，并有可能在2012年录得首次年度亏损。

分析人士表示，中国国家开发银行已向中兴通讯提供200亿美元的贷款，不过此笔贷款主要将根据政府间援助计划，用于新兴市场国家的合约。

JI Asia的电信分析师Neil Juggins表示：“中兴通讯会从各个市场拿到合约，但我认为中国市场是他们提升利润、提升潜在盈利能力的关键。”

根据路透对10名分析师的调查，中兴通讯今年的净利润料将达到23.7亿元人民币。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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