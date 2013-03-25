中兴通讯重心回归国内市场

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透香港3月25日(记者 李千仪) - 中兴通讯(0763.HK) (000063.SZ)寄望于新一代的智能手机用户推动4G网络的发展，从而得以提升公司疲软的利润。
创建于20世纪80年代中期的中兴通讯于20世纪90年代中期在孟加拉国签署了自己第一份的海外大单。自此，中兴通讯一直在海外积极扩张，并在亚非等新兴市场挑战爱立信(ERICb.ST)、阿尔卡特-朗讯ALUAL.UL等电信设备巨头。
但多年来凭借低价策略追逐全球市场份额的方式终于让该公司付出了沉重代价。如今全球第五大电信设备制造商中兴将重心重新回归中国市场，着眼于从中国三大移动运营商那里获取4G网络合约。
中兴通讯发言人戴澍(David Dai Shu)接受路透采访时表示：“中国市场好比金矿，电信运营商现金充足。中国现在是我们最关注的市场。”
中国三大移动运营商今年计划共斥资3,450亿元(560亿美元)用于网络扩张。这其中包括对4G网络的投入。4G网络可使移动终端用户更迅速地下载数据。
中国政府料将在今年晚些时候发放4G牌照。
分析师们表示，由于政府的支持，中兴通讯很可能会与华为HWT.UL获得其中的大部分合约。中兴通讯去年三次发布盈利预警，并有可能在2012年录得首次年度亏损。
分析人士表示，中国国家开发银行已向中兴通讯提供200亿美元的贷款，不过此笔贷款主要将根据政府间援助计划，用于新兴市场国家的合约。
JI Asia的电信分析师Neil Juggins表示：“中兴通讯会从各个市场拿到合约，但我认为中国市场是他们提升利润、提升潜在盈利能力的关键。”
根据路透对10名分析师的调查，中兴通讯今年的净利润料将达到23.7亿元人民币。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透4月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，中国电商巨头阿里巴巴可能将50亿美元的五年期到期一次性偿还贷款的筹资金额提高，此前有13家银行核贷。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。