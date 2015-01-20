中兴通讯去年净利增近一倍 受益于国内4G和国际手机业务增长

路透上海1月20日 - 中国大型通讯设备生产商--中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)周二公布2014年业绩快报，去年实现净利26.36亿元人民币，同比增长94.17%，因国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，这亦符合公司在去年三季报中25-28亿元的预期。

业绩快报显示，2014年公司实现营收812.43亿元，同比增长7.99%，主要是由于国内的TD-LTE系统设备、FDD-LTE系统设备以及国际4G手机、3G手机收入均有增长所致；每股收益0.77元。

公司指出，对去年营业利润及净利润产生重要影响的原因包括：国内4G系统业务和国际手机业务规模持续增长，同时合同盈利能力持续改善，实现了销售规模和毛利率的双重提升。

此外，公司加强了财务费用管控，充分运用有息负债结构管理降低利息支出，并通过业务规划、综合对冲、金融工具等方式综合管理外汇敞口，减少了汇率波动对本集团经营的影响，综合财务费用有较大幅度下降。

中兴通讯A股周四收报18.00元，H股当日收报17.74港元。（完）

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(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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