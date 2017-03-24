中兴通讯去年净亏损23.6亿 因美国罚金事件计提损失所致

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透上海3月24日 - 中国通讯设备大厂中兴通讯(000063.SZ)(0763.HK)2016年年报显示，去年实现营业收入1,012.33亿元人民币，同比增长1.04%；归属普通股股东净亏损23.57亿元，因与相关美国政府部门达成协议并按照会计准则对该资产负债表日后事项计提约8.92亿美元相关损失所致。
中兴通讯并介绍，如果剔除上述计提损失，集团归属于上市公司普通股股东的净利润为38.3亿元人民币，同比增长19.2%；同时集团2016年营业收入较上年同期有所增长，主要是由于运营商网络、消费者业务营业收入较上年同期微增所致。
中兴通讯3月8日曾公告称，计入须支付美国政府巨额罚金后，去年度业绩由盈转亏，净亏损接近24亿元人民币。
此外，年报还显示，2016年实现营业利润11.7亿元人民币，同比增长263.7%，主要是由于灵活管控外汇风险敞口实现较大汇兑收益、优化有息负债结构实现净利息支出较大下降及股权运作实现投资收益大幅增长。
公司并称，2017年集团将坚持积极稳健的经营策略并拓展新的成长空间，坚持研发投入并加大创新，强化项目管理，与客户、合作伙伴及其他利益相关者共同成长并打造良性的产业生态圈。
中兴通讯2015年实现净利32.08亿元，同比增长21.8%。
中兴通讯A股周五早盘报17.31元，跌0.52%；H股报14.6港元，跌1.62%。（完）
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(发稿 吴芳； 审校 林高丽)
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