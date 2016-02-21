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中国财经 | 2016年 2月 22日 星期一 07:53 BJT

中国物流公司中通快递计划在美国上市--WSJ

路透2月19日 - 华尔街日报(WSJ)报道称，中国物流企业中通快递计划在美国首次公开发行(IPO)，可能成为电商巨头阿里巴巴(BABA.N)的250亿美元IPO以来，最大的一宗中国企业赴美上市案。

华尔街日报援引熟悉情况的消息人士称，总部在上海的中通快递可能在今年稍晚或2017年初筹资10-20亿美元。(完)

(编译 张涛；审校 张荻)

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