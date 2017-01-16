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中国财经 | 2017年 1月 16日 星期一 17:31 BJT

2016年中国全社会用电量59198亿千瓦时 同比增长5.0%--能源局

路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。

能源局网站刊登的新闻稿显示，分产业看，第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量7,961亿千瓦时；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。

能源局称，2016年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,061万千瓦，其中，水电1,174万千瓦，火电4,836万千瓦。

2016年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,785小时，同比减少203小时。其中，水电设备平均利用小时为3,621小时，同比增加31小时；火电设备平均利用小时为4,165小时，同比减少199小时。

能源局局长努尔·白克力去年年底表示，2016年能源供给质量进一步提高，非化石能源比重有所提升，能源生产总量同比下降，电力装机机构清洁化趋势显着，全社会用电量约6万亿千瓦时，增长5.0%左右。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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