2016年中国全社会用电量59198亿千瓦时 同比增长5.0%--能源局

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月16日 - 中国国家能源局周一发布，2016年，全社会用电量59,198亿千瓦时，同比增长5.0%，第三产业用电量增速达11.2%。
能源局网站刊登的新闻稿显示，分产业看，第一产业用电量1,075亿千瓦时，同比增长5.3%；第二产业用电量42,108亿千瓦时，同比增长2.9%；第三产业用电量7,961亿千瓦时；城乡居民生活用电量8,054亿千瓦时，同比增长10.8%。
能源局称，2016年，全国电源新增生产能力（正式投产）12,061万千瓦，其中，水电1,174万千瓦，火电4,836万千瓦。
2016年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3,785小时，同比减少203小时。其中，水电设备平均利用小时为3,621小时，同比增加31小时；火电设备平均利用小时为4,165小时，同比减少199小时。
能源局局长努尔·白克力去年年底表示，2016年能源供给质量进一步提高，非化石能源比重有所提升，能源生产总量同比下降，电力装机机构清洁化趋势显着，全社会用电量约6万亿千瓦时，增长5.0%左右。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。