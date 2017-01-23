中国2016年财政收入增速降至4.5% 初步赤字2.83万亿元超目标

路透北京1月23日 - 受政策性减收等因素影响，中国2016年全国财政收入延续增幅逐年回落走势，同比增速降至4.5%，财政支出同比增速亦从去年两位数高点回落至6.4%，财政赤字为2.83亿元人民币，高于年初所定2.18万亿元的目标。

中国财政部周一公布，2016年，全国一般公共预算收入159,552亿元，其中中央一般公共预算收入同比增4.7%，地方一般公共预算本级收入同比增4.2%；全国一般公共预算支出187,841亿元。

“2016年，全国一般公共预算收入增长4.5%，仍延续增幅逐年回落的走势。”财政部在新闻稿中表示，这主要由于，政策性减收较多，2016年全面推开营改增试点为近年来减税规模最大的政策措施，同时，清理涉企收费、扩大部分行政事业性收费免征范围等也带来一定减收。

二是由于经济下行产生的滞后影响。与2015年相比，2016年规模以上工业企业利润、一般贸易进口额、工业生产者出厂价格等指标有所改善，但全社会固定资产投资、规模以上工业增加值等增幅仍有不同程度的回落，也制约了财政收入增长。三是部分收入2015年基数较高，如金融业税收和部分非税收入等。

财政部数据显示，去年，全国一般公共预算收入中的税收收入130,354亿元，同比增长4.3%；非税收入29,198亿元，同比增长5%。

具体看，国内增值税40,712亿元，同比增长30.9%，其中改征增值税增长2.7倍；营业税同比下降40.4。主要是全面推开营改增试点后，原营业税纳税人改缴增值税形成收入转移，体现增值税增收、营业税减收。

考虑收入在税种间转移因素，将改征增值税与营业税合并计算，1-12月累计增长5.4%，其中，1-5月增长36.6%；6-12月下降16.9%，主要受全面推开营改增试点的政策性减收影响。

企业所得税28,850亿元，同比增长6.3%。其中，金融业企业所得税增长2.7%，工业企业所得税下降1.3%，房地产企业所得税增长26.8%。

个人所得税10,089亿元，同比增长17.1%。其中，受二手房交易活跃等带动，财产转让所得税增长30.7%。土地和房地产相关税收中，受部分地区商品房销售较快增长等影响，契税同比增长10.3%，土地增值税同比增长9.9%。

财政支出方面，中央一般公共预算本级支出27,404亿元，同比增长7.3%；地方财政用地方本级收入、中央税收返还和转移支付资金等安排的支出160,437亿元，同比增长6.2%。

财政部同时公布，去年全国政府性基金收入46,619亿元，比上年增长11.9%。地方政府性基金本级收入同比增长12.9%，其中国有土地使用权出让收入同比增长15.1%。全国政府性基金支出同比增11.7%。

在全国国有资本经营预算收支方面，去年全国国有资本经营预算收入2,602亿元，比上年增长2%。中央同比下降11.3%，主要是部分企业利润收入同比减少；地方同比增长24.9%，主要是部分地区一次性入库较多。

去年全国国有资本经营预算支出2,171亿元，比上年增长18.2%。中央国有资本经营预算本级支出同比下降6.8%，主要是执行中部分支出由中央本级转列对地方转移支付；地方国有资本经营预算支出同比增长48.5%，主要是中央对地方转移支付的解决历史遗留问题及改革成本支出同比增加较多。

财政部并称，2017年1月份财政收支整理期结束后，上述2016年财政收入、支出数还会有一些变化

以下为中国月度财政收入和支出同比增幅一览（%）：

财政收入 财政支出

2016年全年 4.5 6.4

11月 3.1 12.2

10月 5.9 -12.5

9月 4.9 11.3

8月 1.7 10.3

7月 3.3 0.3

6月 1.7 19.9

5月 7.3 17.6

4月 14.4 4.5

3月 7.1 20.1

1-2月 6.3 12

2015年全年 8.4 15.8

11月 11.4 25.9

10月 8.7 36.1

9月 9.4 26.9

8月 6.2 25.9

7月 12.5 24.1

6月 13.9 13.9

5月 5 2.6

4月 8.2 33.2

3月 5.8 4.4

2015年1-2月 3.2 10.5

2014年全年 8.6 8.2

（完）