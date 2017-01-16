中国2016年全年ODI为1701亿美元 同比增长44.1%--商务部

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月16日 - 中国商务部周一公布，中国12月对外非金融类直接投资（ODI）84.1亿美元，同比下降39.4%；2016年全年ODI为1,701.1亿美元，同比增长44.1%。
商务部网站新闻稿显示，2016年，中国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7,961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11,299.2亿元人民币。
中国商务部上周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元，同比增长5.7%。
历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:
FDI ODI
金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）
2016年12月 -- 814.2 5.7 84.1 -39.4
11月 -- 655* 0.9* 157 76.5
10月 -- 572.7* 4.7* 117.4 48.4
9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9
8月 87.6 573.2 5.7 -- --
7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 --
6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9
5月 88.9 567.7 -1 134.4 --
4月 98.9 625.7 6 199.9* --
3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5
2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍
1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2
2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1
11月 103.6 649 1.9 89.2* --
10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3
9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2
8月 87.1 542 22 135 7
7月 82 506 5.2 75* --
注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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