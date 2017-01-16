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中国财经 | 2017年 1月 16日 星期一 17:54 BJT

中国2016年全年ODI为1701亿美元 同比增长44.1%--商务部

路透北京1月16日 - 中国商务部周一公布，中国12月对外非金融类直接投资（ODI）84.1亿美元，同比下降39.4%；2016年全年ODI为1,701.1亿美元，同比增长44.1%。

商务部网站新闻稿显示，2016年，中国境内投资者全年共对全球164个国家和地区的7,961家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资11,299.2亿元人民币。

中国商务部上周五公布，2016全年中国实际使用外资(FDI)8,132.2亿元人民币，同比增长4.1%（未含银行、证券、保险领域数据）。12月实际使用外资814.2亿元，同比增长5.7%。

历史FDI、ODI（非金融对外直接投资）实际投资额及同比变动:

FDI ODI

金额（亿美元） 金额（亿元人民币） 同比（%） 金额（亿美元） 同比（%）

2016年12月 -- 814.2 5.7 84.1 -39.4

11月 -- 655* 0.9* 157 76.5

10月 -- 572.7* 4.7* 117.4 48.4

9月 92.1 602 1.2 161.6 56.9

8月 87.6 573.2 5.7 -- --

7月 77.1 497.6 -1.6 138.9 --

6月 152.3 982.1 9.7 153.4 44.9

5月 88.9 567.7 -1 134.4 --

4月 98.9 625.7 6 199.9* --

3月 129 823.4 7.8 101.7 21.5

2月 84.4 536.3 1.8 179 1.5倍

1月 140.7 882.5 3.2 120.2 18.2

2015年12月 122.3 770.2 -5.8 138.9 6.1

11月 103.6 649 1.9 89.2* --

10月 87.7 546.8 4.2 79.1 14.3

9月 95.6 594.7 7.1 103 5.2

8月 87.1 542 22 135 7

7月 82 506 5.2 75* --

注：*代表商务部未给出数据，路透根据历史数据测算所得。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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