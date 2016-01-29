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路透中文国际短讯 | 2016年 1月 29日 星期五 14:08 BJT

调查：中国基金经理未来三个月股票建议配比75% 与上月持平

路透最新月度调查显示，中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比与上月持平。尽管1月以来受外围市场及人民币汇率贬值预期的影响，A股市场大幅下跌，不过基金经理对持仓未做大的变化，持股等待大盘超跌反弹。此次调查中，不少人将人民币汇率贬值预期和美联储加息时点视为未来A股市场最大风险。路透

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