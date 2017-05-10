爱建集团控制权之争升级 广州产业基金拟要约收购30%股权

路透上海5月10日 - 中国综合性金融企业--上海爱建集团(600643.SS)控制权之争又升级。该公司周二晚公告显示，举牌股东上海华豚企业管理有限公司的一致行动人广州基金国际的母公司广州产业投资基金管理有限公司拟要约收购爱建集团30%股份。

爱建集团此前拟向民企上海均瑶集团定向增发至多1.85亿A股，增发后均瑶集团将合计持有其17.67%股份，成为第一大股东，均瑶亦获得目前爱建第一大股东上海工商界爱国建设特种基金会的支持；不过4月上海华豚及广州基金国际宣布已持有爱建集团5%股份，并表示将继续增持，争夺爱建控制权。

公告显示，广州市国资委4月底已批复广州产业投资基金要约收购爱建集团方案。若广州产业投资基金最终收购成功，其将成为爱建集团的控股股东。收购完成后，该基金将改组爱建集团现有董事会和更换高级管理人员。

爱建集团股权相当分散，目前第一大股东爱建基金会仅持有12.32%股份。以4月中旬停牌前收盘价14.98元计算，爱建集团目前总市值为215.3亿元人民币，要约收购三成股权需耗资约65亿元。

上海华豚还表示，未来公司增持爱建集团股权的资金，为公司股东缴纳的资本金，不涉及资管计划等融资安排；公司及一致行动人将根据广州产业投资基金要约收购的结果来决定是否增持上市公司股份。

上海华豚的三位股东之一--广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司是广州产业投资基金的子公司，其重点投向为新能源、环保、医疗、农业、高端制造、智慧城市、文化传媒等行业；另一股东华豚集团业务涵盖金融服务、科技实业、房地产等领域。

爱建集团公告还指出，其与中科招商投资管理集团（上海）资产管理公司合资的上海祥卓文化公司已与上海瑞虹新城公司签约，斥资5亿元收购瑞虹新城3号地块上的塔楼物业。该业务将增强爱建资产的不动产运营能力，视未来市场状况自己持有经营或对外出租、出售，有助于促进爱建资产的业务转型。

爱建集团自4月中旬开始停牌，对华豚举牌一事进行核查。爱建集团认为广州产业基金的相关内容尚需进一步核查，公司股票将继续停牌。（完）