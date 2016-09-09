中国8月CPI同比上涨1.3% PPI同比下跌0.8%--国家统计局

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京9月9日 - 中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。
统计局数据并显示，8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最低，当时为-0.7%。
8月CPI环比上涨0.1%，PPI环比涨0.2%。8月CPI中的食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%。
统计局表示，中国今年以来PPI同比降幅逐月收窄，7、8月份受去年基数较低影响收窄幅度较大。
以下为8月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 1.3 1.7 1.8 1.5~2.0 2.0
工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.8 -0.9 -1.7 -1.6~-0.2 -5.9
（完）
(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)
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