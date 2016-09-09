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中国财经 | 2016年 9月 9日 星期五 09:42 BJT

中国8月CPI同比上涨1.3% PPI同比下跌0.8%--国家统计局

路透北京9月9日 - 中国国家统计局周五公布，8月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%，低于路透调查预估中值1.7%，为去年10月以来的最低水准，当时为1.3%。

统计局数据并显示，8月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降0.8%，高于路透调查预估中值的下跌0.9%，为2012年4月以来最低，当时为-0.7%。

8月CPI环比上涨0.1%，PPI环比涨0.2%。8月CPI中的食品价格同比上涨1.3%，非食品价格同比上涨1.4%。

统计局表示，中国今年以来PPI同比降幅逐月收窄，7、8月份受去年基数较低影响收窄幅度较大。

以下为8月数据详情（同比%）：

实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

居民消费价格指数(CPI) 1.3 1.7 1.8 1.5~2.0 2.0

工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.8 -0.9 -1.7 -1.6~-0.2 -5.9

（完）

(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)

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