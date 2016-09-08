中国8月美元计价出口同比下降2.8% 进口同比增长1.5%--海关

万达集团称今年营收目标增长4% 将逐步减少地产投资
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京9月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，路透调查预估中值分别为下降4%和下降4.9%。
海关数据显示，8月贸易顺差为520.49亿美元，路透预估中值为580亿美元。8月进口创下2014年10月以来高点，也是该月以来首度转为正值。
中国1-8月以美元计价出口同比下降7.1%，进口同比下降9%。
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -2.8 -4.0 -9.0~1.0 -4.4 -5.5
进口(%) 1.5 -4.9 -14.0~-0.9 -12.5 -13.8
贸易顺差(亿美元) 520.49 580 470~688.2 523.1 602.4
海关同时公布，中国8月以人民币计价出口同比增长5.9%，进口同比增长10.8%；当月贸易顺差3,460亿元人民币。（完）
(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)
路透上海1月16日 - 中国大型地产和文化旅游企业--万达集团上周末发布今年发展目标，今年营业收入目标为2,658亿元人民币，较上年增长4%；公司总资产达9,000亿元。其中重要业务分支万达商业地产将逐步减少地产投资，转型为轻资产的输出管理运营模式，提升租金利润占比。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.21%。沪深证交所融资融券余额当日减少70.4亿元人民币，连续第四日下跌；两市两融余额为9,202.8亿元，创两个半月来新低。
路透北京1月16日 - 中国国务院总理李克强表示，做好今年经济工作，必须坚持稳中求进工作总基调，继续推动“三去一降一补”，今年要在降低收费等非税负担方面让市场主体有切身感受，国务院要对此开展督查。