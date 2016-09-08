版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 8日 星期四 10:54 BJT

中国8月美元计价出口同比下降2.8% 进口同比增长1.5%--海关

路透北京9月8日 - 中国海关总署周四公布，以美元计价8月出口同比下降2.8%，进口同比增长1.5%，路透调查预估中值分别为下降4%和下降4.9%。

海关数据显示，8月贸易顺差为520.49亿美元，路透预估中值为580亿美元。8月进口创下2014年10月以来高点，也是该月以来首度转为正值。

中国1-8月以美元计价出口同比下降7.1%，进口同比下降9%。

指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期

出口(%) -2.8 -4.0 -9.0~1.0 -4.4 -5.5

进口(%) 1.5 -4.9 -14.0~-0.9 -12.5 -13.8

贸易顺差(亿美元) 520.49 580 470~688.2 523.1 602.4

海关同时公布，中国8月以人民币计价出口同比增长5.9%，进口同比增长10.8%；当月贸易顺差3,460亿元人民币。（完）

(发稿 宿泱韫/李子木；审校 曾祥进)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐