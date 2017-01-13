中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告

路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。

报告并指出，去年投资者配置海外资产、投资外汇资产的热情不减，银行外币理财产品投资热度也有所升温，全年共发行1,915款外币理财产品，较2015年增加576款。

“实体经济尚未明显好转，优质资产标的依旧稀缺，而这无疑成为各商业银行资产管理机构的最大痛点。”报告称。

报告指出，2014年以来，随着互联网金融的快速发展，银行理财产品收益率便开启下降模式，接连跌破5%、4%关口，目前在3%至4%间徘徊；以大型银行和招商银行为代表的股份制银行都积极发展委外业务，以期更好地解决庞大的银行理财资产的投资出口问题。“但委外投资也并非万能良药。”

当前监管层对银行理财的监管大大加强。去年12月表外理财将被纳入MPA广义信贷被证实，表外理财扩张增速受限或大幅影响委外业务的发展；同时银监会将对银行理财产品投向进一步规范，将使得银行理财产品收益率冲高抬升的可能不大，投资者对银行理财产品的兴趣或随之减弱。

报告认为，从监管的角度来看，2017年监管层将继续加大降杠杆的力度，不排除2017年监管层对表外业务做出进一步的风控要求。

对资产的配置方面，报告认为，优质资产与金融机构之间仍然维持着僧多粥少的局面，相对于其它类型的金融机构，商业银行较为单一的投向选择在资产荒时期承受了更大的压力。

“面对这样的恶性循环，商业银行为保证存续规模的及客户数量，只能选择更纯粹地依赖债券市场——提升杠杆水平或加大期限错配，以此来维系刚性兑付下的产品收益率水平，但其潜在流动性风险也迅速提升。”报告称。

**外币理财投资热度增加**

报告指出，在美联储加息预期升温、美元日益走强背景下，人民币贬值压力持续加大；同时，投资者配置海外资产、投资外汇资产的热情日益高涨，银行外币理财产品开始获得广泛关注。

从发行量来看，截至2016年末，商业银行共发行1,915款外币理财产品，较2015年增加576款，所占市场份额约1.5%左右；而外币理财发行数量与汇率变动密切相关。

“如国庆长假以来，人民币对美元中间价屡创新低，促使银行美元理财产品的发行量也呈现出增加趋势。”报告称，“较明显的正相关关系表明在发行美元产品时，美元汇率的变化将是一个较为重要的参考因素，它会极大的影响投资者美元的持有量，导致投资者对美元产品的需求发生变化，进而影响美元产品的发行量。”

收益率方面，从年初到5月份有一个比较明显的下滑趋势，之后经历了几个月的反复波动，最终在12月份受美元升值影响，收益出现了大幅飙升，达到1.69%。

“全年来看美元兑人民币约有5%的涨幅。再加上1.6%左右的产品预期收益率，整体来看美元理财产品收益较为可观，这也是今年美元理财产品为何如此引人注目的原因。”报告指出。

此外，部分QDII产品的投资价值凸显。与传统外汇理财产品相比，QDII理财产品可以用人民币直接购汇，委托银行进行境外投资在没有外汇的情况下也可以参与到国际市场中来。其次，银行对投资者资金进行境外投资，并将资金委托第三方托管，这将大大降低投资款被挪用的风险。

但报告强调，QDII产品不保本、损失全部本金风险的特性决定了其适合资金较多，风险承受能力更强且有经验的投资者通过该方式配置资产。

报告建议，面对外币理财的升温，普通投资者不应盲目配置。以美元为例，美元理财产品收益远低于同期人民币理财，只有当美元升值空间大于人民币和美元理财的收益差，投资美元理财才划算。（完）