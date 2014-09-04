分析：资金宽松未阻人行放水步伐 经济托底转型期重在稳预期

作者 吴芳

路透上海9月4日 - 银行间资金面月初重回宽松局面，虽然中国央行公开市场正回购回笼力度加码，但在到期量对冲下，全周仍实现连续第四周小幅净投放。市场人士表示，虽然本周流动性宽松，但央行仍维持资金投放，显示在宏观经济结构化改革稳步推进时期，维持市场稳健平衡运行是目前政策最大的出发点。

他们并认为，短期来看货币政策大幅转向概率并不大，监管层维持定向宽松的总基调还将延续，只是配合经济托底转型而有望更多倚重非公开价格调控方式，引导融资成本进一步下行的可能性仍在增大。

“意料之内吧，看这两天的资金宽松程度，（正回购力度）甚至有点低于预期，”上海一银行交易员亦表示，央行的操作量对市场影响比较有限，更多感觉是象征意味更浓，预计短期公开市场小量的投放或者回笼的基调还将延续。

她并认为，整体来看货币政策的导向是稳定流动性状况，而目前的流动性水平应该是管理层比较认可，所以操作力度相对就小了；而且从政策连贯性来讲，也没有一个因素去触发公开市场转向。

本周二、周四央行先后在公开市场进行了总量330亿元人民币的正回购操作，期限14天，利率持稳在3.7%。本周公开市场共有400亿元到期资金，据此计算，当周实现连续第四周净投放，量级70亿元。

澳新银行中国经济分析师周浩亦认为，央行正回购操作基本在市场预期之内，本周以来，在新股资金解冻的驰援下，银行间七天回购利率由3.5%逐步回落到3.22%，市场流动性在逐步改善。

中国银行间货币市场主要回购利率CNREPO=CFXS周四维持本周来跌势。交易员表示，央行公开市场今日单日净回笼，但对实际资金面几无影响，且全周看公开市场不改净投放格局，有助机构心态维稳。

中国国家发改委主任徐绍史近期称，当前经济企稳的基础还不牢固，经济运行稳中有忧，下半年要在保持宏观政策基本取向稳定的同时，更加注重定向调控、精准发力，灵活前瞻、预调微调。

欲浏览中国央行公开市场单周资金流向变化图表，请点选 link.reuters.com/pew72w

**结构化改革时期货币政策维稳意味更浓**

目前中国宏观经济走势仍面临挑战，基本面企稳基础仍不牢固，市场预期定向宽松力度仍可能加码；在此背景下，分析人士认为，短期货币政策有望在坚持定向宽松总基调不变的背景下，配合宏观经济托底转型，而适当增强非公开市场的价格引导的操作力度。

“通过近期央行公开市场操作所透露出的政策意图来看，维持稳健平衡的市场基础符合改革和政策导向的利益，”东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，在总量宽松的背景下，维持正回购动作，可以避免金融机构的预期过于放松而带来的杠杆率上升，从而既有利于市场稳定也有利于新增资金流入实体，特别是定向的领域。

他并认为，央行在公开市场仅会维持平衡性的操作，因为现阶段货币政策的出发点是保持货币市场基本稳定的基础上，通过非公开市场的价格引导将资金投向实体和转型升级的方向。比如上周对农村金融机构的放水通知。

中国央行上周三称对部分分支行增加支农再贷款额度200亿元人民币，并对符合条件机构实施利率优惠，以引导农村金融机构扩大涉农信贷投放。

“再比如，昨天出来的上市房企发中票的准入条件，应该是着眼于转型升级的角度来稳定当前的房地产投资，”他补充道，虽然机构对即将公布的8月宏观数据存分歧，但目前政策重点在转型而不是刺激，因此对货币政策影响料有限。

三位消息人士周三表示，监管层近日已向部分债券承销机构传达了房地产行业的最新政策动向，将允许已上市房地产企业在银行间市场发行中期票据。

南京证券固定收益分析师杨浩亦认为，短期货币政策估计看不到更大变化，预计坚持定向宽松总基调同时将配合经济托底转型，而当前市场比较关注的是即将出炉的8月经济宏观数据以及社会融资数据。

路透调查的22家机构预测中值显示，中国8月新增人民币贷款预期为7,000亿元人民币。8月末M2同比增速预计略降至13.4%。根据银行的放贷节奏，结合政策的放松以及季节性的影响，预计8月新增信贷规模较7月有较大幅度回升。

对于未来的流动性预期，陈龙认为，“可以预见的9月中下旬，资金面呈现紧张的可能性较大，央行可能通过资金面松紧之间的调节来维持市场的平衡”。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二季度则未开展SLF，期末SLF余额为零。(完)

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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正回购 （周二） 180

（周四） 150

逆回购 （周二） --

（周四） --

央票到期 --

正回购到期 400

逆回购到期 --

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净投放 70 (完)

(审校 林高丽)

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