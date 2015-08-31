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中国财经 | 2015年 8月 31日 星期一 09:41 BJT

中登称并未发布暂停银行理财开立定向资管证券账户的通知

路透上海8月31日 - 中国证券登记结算有限责任公司周日发布澄清公告称，并未发布有关暂停商业银行理财产品开立定向资产管理证券账户的通知，相关传闻为不实传言。

刊登在中登公司网站的公告指出，近日微信等渠道出现不实传言，称“接到我公司通知，已暂停商业银行理财产品作为委托人开立定向专用证券账户，暂停银行理财产品通过专项计划或信托计划作为委托人开立定向专用证券账户”。我公司并未发布此类通知，相关业务规定也未有变化。

中登公司表示，根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》，商业银行理财产品可以开立证券账户参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资。（完）

(发稿 边竞; 审校 黄凯)

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