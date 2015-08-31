中登称并未发布暂停银行理财开立定向资管证券账户的通知

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月31日 - 中国证券登记结算有限责任公司周日发布澄清公告称，并未发布有关暂停商业银行理财产品开立定向资产管理证券账户的通知，相关传闻为不实传言。
刊登在中登公司网站的公告指出，近日微信等渠道出现不实传言，称“接到我公司通知，已暂停商业银行理财产品作为委托人开立定向专用证券账户，暂停银行理财产品通过专项计划或信托计划作为委托人开立定向专用证券账户”。我公司并未发布此类通知，相关业务规定也未有变化。
中登公司表示，根据《中国证券登记结算有限责任公司特殊机构及产品证券账户业务指南》，商业银行理财产品可以开立证券账户参与证券交易所标准化债券、信贷资产支持证券、优先股等固定收益类产品的投资。（完）
(发稿 边竞; 审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。