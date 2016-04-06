中煤集团山西华昱能源短融本息未按期兑付 违约再添一例

路透上海4月6日 - 中国信用债违约再添一例。上海清算所周三公告称，截至今日日终，公司仍未收到中煤集团山西华昱能源有限公司支付的短期融资券15华昱CP001付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券付息兑付工作；至此已构成实质违约。

山西华昱能源有限公司上日曾公告称，由于受煤炭市场行情疲软影响，其发行的短期融资券15华昱CP001应于4月6日兑付6.38亿元人民币的本息，到期兑付存在不确定性，目前公司正在积极想办法筹措资金。

该期短融发行规模6亿元，期限365天，票面利率6.30%，主承销商为浦发银行；主体评级为AA，债项评级为A-1。

山西华昱能源有限公司称，因受煤炭市场行情疲软影响，煤炭销售价格大幅下降 , 2015年前三季度, 公司经营业绩出现亏损，造成公司资金链紧张。

公告并称，在此情况下，公司积极尝试现金流补充计划,通过各种渠道进行筹资, 但由于各种客观原因，目前企业未能按照原计划筹措足够资金，2016年4月6日即将到期的6亿元短期融资券到期本息兑付存在风险。

经济基本面疲弱令企业经营压力进一步加大，今年中国信用债违约风险暴露料更甚于去年，年初至今已有山东山水水泥集团、云峰集团、广西有色、南京雨润等多个违约案例出现。(完)

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