《RUSSELL专栏》中国打击大宗商品投机或吓坏投资者 恐付出长期代价

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell

路透澳洲朗塞斯顿12月7日 - 中国正在持续发力，抑制当局认为国内期货交易所不合理的大宗商品价格飙涨现象。为此中国要付出什么更长期代价吗？

答案是肯定的。目前越来越明显的是，中国当局在继续对所谓热钱推高大宗商品价格加码打击，新措施旨在抑制铁矿石、钢铁和煤炭等的疯涨。

近几周来，大连和郑州商交所以及上海期交所均已数次收紧交易要求。

相关措施包括提高交易保证金、上调交易费用及设置涨跌停板等。

举例而言，大连商品交易所在一周时间内三次上调对炼焦煤和焦炭合约的最低交易保证金标准，最终调高至15%，11月11日起生效。

这些措施旨在抑制流入大宗商品期货的投机资金，因为中国政府越来越担心涨价及期货市场的泡沫风险对实体经济造成冲击。

大连焦煤周二收于每吨1,280元人民币，自11月14日创下今年收盘高位后已累计下跌约22%，表明为市场降温的举措已经产生一定效果。

但该合约较年初时价位仍高出大约126%，这也许是市场状况的真实反映。

鉴于中国钢铁产量超出预期并且当局之前出台措施限制国内煤炭生产，中国的焦煤需求今年一直比较旺盛。

相比之下，澳洲焦煤离岸价格(FOB)今年至今增长了三倍，达到每吨逾300美元。来自中国的需求超过了供应。随着价格从2011年的纪录高位回落，过去五年焦煤行业一直缩减产量。

今年焦煤价格走势凸显出中国当局面临的困境。

虽然今年的整体涨势反映了全球市场状况，但今年的很大部分涨幅源自9月中旬至11月中旬两个月的疯涨，当局对这种上涨速度感到担忧。

焦煤合约较9月13日的每吨855元人民币增长一倍，到11月14日达到1,644元人民币，这样凌厉的涨势促使当局出手应对，以驱散市场的投机客。

**规则调整损及信心**

问题在于，每次当局调整规定以影响价格走势时，他们作为安全和可靠投资目的地的信誉就会受到一些损伤。

作为全球最大的大宗商品出产国、消费国和进口国，中国认为自己在交易和定价方面应该占有重要地位，这已经不是什么秘密。

为此，中国不断地宣传其交易所以吸引全球目光，即便在某些方面进展缓慢。

中国设法打造一个可行的原油交易中心，但迄今都没什么成果。最近中国国家级能源交易平台--上海石油天然气交易中心正式运行，旨在成为亚洲主要天然气交易平台，但能否发展起来还需拭目以待。

中国在为钢铁、铁矿石、煤和大豆等农业大宗商品建立动态市场方面，则取得了更大的成功。

但是像大连及郑州等交易所大多是服务散户及小规模的交易商。

虽然大型企业、外资银行及贸易业者并未缺席，但是参与度不高，这有部分是可能因为他们对于在那些可能经常修改的交易所投资规定比较难以安心；中国交易所经常修改规章，以达成官方想要的结果。

一家西方的银行或贸易公司无疑地会更加倾向在新加坡交易所交易，因该交易所规定不会经常更动，也比较贴近ICE及NYMEX等国际级主要交易所。

基本上，中国主管机关最终得要决定，他们是否打算让国内交易所完全国际化，吸引更为广泛的用户群，还是这些交易所只是当作本地民众追逐收益的赌场。

一旦做出此一决定，就能够设定合理的监管法规，并加以执行及维护秩序。

但眼下来看，每次主管机关为了达成短期目标而修改规定，就无异于提醒投资人在中国进行大宗商品交易该存有戒心。(完)