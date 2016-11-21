中车集团将继续重组整合 围绕中车金控等进行资本运作--报载

路透上海11月21日 - 中国证券报周一引述中车集团负责人称，下一步公司将围绕纵向、横向和整体协同三个维度实施后续重组整合，加快建设高端装备企业集团；同时围绕中车金控、中车产投等国有资本二级投资平台进行一系列的资本运作。

该负责人表示，目前中国中车集团的六大业务平台构架已经明晰，分别为中车股份(601766.SS)(1766.HK)、中车产投、中车金控、资本管理、教育培训以及地产置业。

据悉，下一步中车将推动战略调整，引导各业务板块和子公司战略制定和落实。推动公司层面和产业链层面的整合重组，搭建一体化经营平台。

中车国际事业部经理陈大勇称，整合降低了过度竞争造成的内耗，预计今年中车的国际业务会比去年有两位数的增长。

截至目前，中国中车产品已出口到全球102个国家和地区，设立了56家境外子公司，分布于六大洲21个国家，拥有境外资产226亿元、员工4,625人。公司计划，力争到2020年，海外业务签约额达到150亿美元，实现收入超过600亿元，国际化经营指数达到10%以上。

中车集团为中国中车控股股东，持有股份比例超过50%。(完)