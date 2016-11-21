中车集团将继续重组整合 围绕中车金控等进行资本运作--报载

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月21日 - 中国证券报周一引述中车集团负责人称，下一步公司将围绕纵向、横向和整体协同三个维度实施后续重组整合，加快建设高端装备企业集团；同时围绕中车金控、中车产投等国有资本二级投资平台进行一系列的资本运作。
该负责人表示，目前中国中车集团的六大业务平台构架已经明晰，分别为中车股份(601766.SS)(1766.HK)、中车产投、中车金控、资本管理、教育培训以及地产置业。
据悉，下一步中车将推动战略调整，引导各业务板块和子公司战略制定和落实。推动公司层面和产业链层面的整合重组，搭建一体化经营平台。
中车国际事业部经理陈大勇称，整合降低了过度竞争造成的内耗，预计今年中车的国际业务会比去年有两位数的增长。
截至目前，中国中车产品已出口到全球102个国家和地区，设立了56家境外子公司，分布于六大洲21个国家，拥有境外资产226亿元、员工4,625人。公司计划，力争到2020年，海外业务签约额达到150亿美元，实现收入超过600亿元，国际化经营指数达到10%以上。
中车集团为中国中车控股股东，持有股份比例超过50%。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。