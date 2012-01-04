中国乳品企业因成本上涨提价

中国各大乳制品生产企业称，因原材料成本上涨，已提高部分产品价格。而该行业近期丑闻不断，消费者信心有待重建。《南方都市报》周三报道，蒙牛、三元和伊利等乳品企业纷纷涨价。据该报，三元已证实上述消息；记者暂未联系到伊利和蒙牛负责人置评。路透