中国乳品企业因成本上涨提价--报载

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港1月4日电---中国各大乳制品生产企业称，因原材料成本上涨，已提高部分产品价格。而该行业近期丑闻不断，消费者信心有待重建。
《南方都市报》周三报道称，蒙牛(2319.HK)、三元(600429.SS)和伊利(600887.SS)等乳品企业纷纷涨价。
据该报称，三元已证实上述消息，因原料和包装成本上涨，其部分产品将涨价1%-2%。此外伊利和蒙牛也已涨价。
记者暂未联系到伊利和蒙牛负责人置评。
蒙牛股价周三早盘涨逾4%。蒙牛几周前称，公司已销毁了国家质检总局检测出含致癌物黄曲霉毒素M1的奶制品。
蒙牛"毒奶"丑闻曝光後，股价跌幅近四分之一。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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