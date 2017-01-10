中国12月CPI同比涨2.1% PPI同比涨5.5%创逾五年新高--国家统计局

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月10日 - 中国国家统计局周二公布，2016年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.1%，低于路透调查预估中值2.3%。
数据并显示，12月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨5.5%，路透调查预估中值4.5%。这是PPI连续第四个月同比正增长，并创2011年9月以来最大增幅，当时为上涨6.5%。
12月CPI环比涨0.2%，略低于预估的0.3%，PPI环比涨1.6%。12月CPI中的食品价格同比上涨2.4%，非食品价格同比上涨2%。
统计局并公布，中国2016年CPI同比上涨2.0%，PPI同比下降1.4%。
以下为12月数据详情（同比%）：
实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期
居民消费价格指数(CPI) 2.1 2.3 2.3 2.0~2.5 1.6
工业生产者出厂价格指数(PPI) 5.5 4.5 3.3 3.4~5.5 -5.9
（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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