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中国财经 | 2017年 1月 6日 星期五 09:02 BJT

数据观测：地产调控影响显现12月新增贷款料放缓 M2增速趋稳

* 公布内容：12月M2、新增人民币贷款等数据

* 公布时间：无固定时间，最晚约1月15日

--调查结果：

指标 12月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数

广义货币供应量（M2）同比（%） 11.4 10.8-12.5 11.4 13.7 30

新增人民币贷款（亿元） 7,000 5,500-8,500 7,946 7,089 29

人民币贷款余额同比（%） 13.1 12.9-13.2 13.1 14.9 13

--数据要点：

路透综合30家机构的预测中值显示，受地产调控政策、央行或对信贷进行窗口指导等因素影响，中国12月新增人民币贷款料降至7,000亿元左右；M2同比增速则趋稳持平于11.4%。

市场机构普遍认为，一方面银行年底贷款意愿低迷，主要为来年一季度进行项目储备，放款进度较为缓慢；另一方面，“十一”以来地产新政影响将开始体现在贷款中，预计12月个人住房贷款将放缓。

中金公司报告指出，随着地产调控的影响开始在贷款数据中体现，12月按揭贷款发放可能开始放缓；但随着企业盈利继续改善，制造业企业新增信贷可能上升，预计12月新增人民币贷款将保持在7,000亿元左右。

中银国际报告认为，综合考虑房地产调控政策对居民中长期贷款的影响，以及基建项目开工对信贷的需求，预计12月新增人民币贷款6,800亿元，全年新增信贷略多于12万亿元。

2016年第12期汤森路透中国固定收益市场展望预期结果显示，几乎所有参与机构认为，未来三个月中国央行都不会降息；所有参与机构预期12月大型存款类机构法定存款准备金率会维持在现有水平，未来三个月的降准概率仅一成左右。[nL4S1DW2ZM]

中国央行货币政策委员会召开第四季度例会称，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度保持中性；并灵活运用多种货币政策工具，维护流动性基本稳定，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。（完）

(发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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