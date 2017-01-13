中国12月以美元计价出口同比下降6.1% 进口同比增3.1%--海关

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月13日 - 中国海关总署周五公布，以美元计价12月出口同比下降6.1%，进口同比增长3.1%，路透调查预估中值分别为下降3.5%和增长2.7%。
海关数据显示，12月贸易顺差为408.18亿美元，低于路透预估中值465亿美元。中国2016年全年以美元计价出口同比下降7.7%，进口同比下降5.5%。
12月以人民币计价出口同比增长0.6%，进口同比增长10.8%，贸易顺差为2,754.18亿元。2016年全年，以人民币计价的出口下降2%，进口增长0.6%，贸易顺差3.35万亿元，收窄9.1%。
12月以美元计价贸易数据详情如下:
指标 实际值 预估中值 预估区间 上月 上年同期
出口(%) -6.1 -3.5 -10.7 ~ 3.0 0.1 -1.4
进口(%) 3.1 2.7 -8.0 ~ 6.0 6.7 -7.6
贸易顺差(亿美元) 408.18 465 401 ~ 551 446.1 600.9
（完）
(发稿 张晓翀；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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