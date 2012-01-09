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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 9日 星期一 18:13 BJT

中国今年上半年房价或稳中有降--报告

中国全国工商业联合会房地产商会周一发布报告称，2012年中国经济增速下滑将减弱房价上行压力，上半年房价料稳中有降，下半年房价基本平稳的可能性较大。由该商会等组建的"REICO工作室"报告并称在首套购房优惠利率政策的影响下，伴随市场供应量增加，预计2012年房屋交易面积稍增。路透

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