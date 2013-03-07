中国个股：光大银行重启香港IPO，拟第二季融资至少20亿美元--IFR

国际油市：油价自五周高位回落，受制于美国产量上升
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
IFR补充称，光大银行已经再次启动IPO进程，正在重新向港交所提交上市申请。该行此前在2011年与2012年搁置了香港上市计划。
中国光大融资、中金公司、摩根士丹利 与瑞银(UBS)被聘为联席全球协调人，并与法国巴黎银行 、中银国际、汇丰控股 、摩根大通 和申银万国证券共同担任联席簿记人。(完) (编译 张若琪/隋芬; 审校 田建华)
路透新加坡4月11日 - 原油价格周二自五周高点回落，因美国页岩油产量上升，抵消了围绕中东地区地缘政治紧张形势疑虑及市场减产对油价的支撑效应。
路透香港4月11日 - 欧洲最大银行--汇丰控股周二香港午盘初段逆市小幅上涨，其总值10亿美元股份回购计划已经完成97%。
路透上海4月11日 - 中国细胞治疗生物科技公司--西比曼生物科技集团周二宣布，其与美国通用电气旗下全球最大的生物制药和医疗技术服务商--GE医疗签署战略合作框架协议，双方将在西比曼的上海张江生产基地成立联合实验室，推动细胞治疗制剂的工业化生产。