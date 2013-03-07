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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 16:23 BJT

中国个股：光大银行重启香港IPO，拟第二季融资至少20亿美元--IFR

IFR补充称，光大银行已经再次启动IPO进程，正在重新向港交所提交上市申请。该行此前在2011年与2012年搁置了香港上市计划。

中国光大融资、中金公司、摩根士丹利 与瑞银(UBS)被聘为联席全球协调人，并与法国巴黎银行 、中银国际、汇丰控股 、摩根大通 和申银万国证券共同担任联席簿记人。(完) (编译 张若琪/隋芬; 审校 田建华)
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