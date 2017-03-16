中国2月银行结售汇逆差环比降近五成 涉外收付款现顺差

路透北京3月16日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2月银行结售汇逆差环比收窄近五成，涉外收付款由此前连续19个月逆差转为顺差。分析人士指出，2月市场预期相对平稳，汇价稳中有升，有助于外汇供求趋于平衡；而外贸企业结汇及企业外汇融资持续增加，亦助力跨境资金流动形势好转。

外管局数据显示，2月银行结售汇逆差101亿美元，为连续第20个月出现逆差；境内银行代客涉外收付款顺差19亿美元。1-2月银行累计结售汇逆差293亿美元，境内银行累计涉外收付款逆差78亿美元

“综合考虑即远期结售汇差额情况，2月份我国外汇供求呈现基本平衡。”外管局网站刊登的答记者问称。

外管局数据显示，2月银行结售汇逆差环比和同比分别下降47%和70%。其中，企业、个人等非银行部门结售汇逆差环比和同比分别下降36%和71%。同时，银行远期结售汇差额由逆转顺，银行对客户远期结汇签约环比增加58%，远期售汇签约下降52%；同期人民币收付逆差55亿美元，收窄52%。

此外，2月货物贸易项下跨境收支和结售汇均呈现顺差，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额环比增长93亿美元，都增加了跨境资金的流入。

这一点从境内美元/人民币掉期曲线上也能反映出来。2月美元/人民币一年期掉期保持在1,200-1,300点的一年高位，也是因为境内美元相对宽松，利率平价和机构资金盘买需旺盛共同推升掉期曲线。

“2月有很多企业被指导结汇，且企业和地方政府发了很多美元债，所以境内的美元松了不少。”一中资行资深交易员称。

与此同时，境内主体购汇意愿也更为理性。外管局新闻稿显示，2月银行客户购汇与涉外外汇支出之比为66%，较1月进一步下降。其中，企业对外直接投资、投资收益等项下购汇有所减少；个人境外旅游、留学等购汇继续下降，个人外汇存款余额也由升转降。

2月结售汇数据和外储、外汇占款的表现一致。中国2月外汇储备环比增加69亿美元，重回3万亿美元关口；而2月央行口径外汇占款减少581.19亿元人民币，较上月降幅大减逾七成。三个数据都在印证中国资本流出压力正在缓解。

外管局新闻稿并称，今年以来中国经济开局良好提振了市场信心，未来，中国经济增长也会更有质量、更有效率。随着金融市场对外开放不断取得新进展，中国跨境资金流出入将更加均衡，抵御和适应外部环境调整的能力不断增强。（完）

更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)