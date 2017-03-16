中国2月银行结售汇逆差环比降近五成 涉外收付款现顺差

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月16日 - 中国国家外汇管理局周四公布，2月银行结售汇逆差环比收窄近五成，涉外收付款由此前连续19个月逆差转为顺差。分析人士指出，2月市场预期相对平稳，汇价稳中有升，有助于外汇供求趋于平衡；而外贸企业结汇及企业外汇融资持续增加，亦助力跨境资金流动形势好转。
外管局数据显示，2月银行结售汇逆差101亿美元，为连续第20个月出现逆差；境内银行代客涉外收付款顺差19亿美元。1-2月银行累计结售汇逆差293亿美元，境内银行累计涉外收付款逆差78亿美元
“综合考虑即远期结售汇差额情况，2月份我国外汇供求呈现基本平衡。”外管局网站刊登的答记者问称。
外管局数据显示，2月银行结售汇逆差环比和同比分别下降47%和70%。其中，企业、个人等非银行部门结售汇逆差环比和同比分别下降36%和71%。同时，银行远期结售汇差额由逆转顺，银行对客户远期结汇签约环比增加58%，远期售汇签约下降52%；同期人民币收付逆差55亿美元，收窄52%。
此外，2月货物贸易项下跨境收支和结售汇均呈现顺差，企业海外代付、远期信用证等进口跨境外汇融资余额环比增长93亿美元，都增加了跨境资金的流入。
这一点从境内美元/人民币掉期曲线上也能反映出来。2月美元/人民币一年期掉期保持在1,200-1,300点的一年高位，也是因为境内美元相对宽松，利率平价和机构资金盘买需旺盛共同推升掉期曲线。
“2月有很多企业被指导结汇，且企业和地方政府发了很多美元债，所以境内的美元松了不少。”一中资行资深交易员称。
与此同时，境内主体购汇意愿也更为理性。外管局新闻稿显示，2月银行客户购汇与涉外外汇支出之比为66%，较1月进一步下降。其中，企业对外直接投资、投资收益等项下购汇有所减少；个人境外旅游、留学等购汇继续下降，个人外汇存款余额也由升转降。
2月结售汇数据和外储、外汇占款的表现一致。中国2月外汇储备环比增加69亿美元，重回3万亿美元关口；而2月央行口径外汇占款减少581.19亿元人民币，较上月降幅大减逾七成。三个数据都在印证中国资本流出压力正在缓解。
外管局新闻稿并称，今年以来中国经济开局良好提振了市场信心，未来，中国经济增长也会更有质量、更有效率。随着金融市场对外开放不断取得新进展，中国跨境资金流出入将更加均衡，抵御和适应外部环境调整的能力不断增强。（完）
更多数据细节，请点选国家外汇管理局网站(www.safe.gov.cn)
(发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。