中国沪深证交所等参与的联合体竞得巴基斯坦证交所40%股权

路透上海12月30日 - 据上海证券交易所周五稍晚透露，由该所、深圳证交所和中国金融期货交易所等组成的联合体近日竞得巴基斯坦证券交易所40%股权，其中中方三家交易所将持股30%。

该联合体成员除中方三家交易所外，还包括中巴投资有限公司及巴基斯坦哈比银行两家机构。

中国证监会新闻发言人周五亦表示，上述投资有利于拓宽中巴两国经济金融合作领域，有利于落实“一带一路”战略和中巴经济走廊建设规划。中国证监会对此高度重视，支持国内三家交易所在风险可控的前提下，本着平等、合作、互利、共赢的原则，顺利完成股权竞购后续事宜，并希望本次两国交易所之间的合作取得圆满成功。

巴基斯坦证券交易所是巴基斯坦唯一的全国性证券交易所，由卡拉奇证券交易所、伊斯兰堡证券交易所与拉合尔证券交易所三家交易所经公司化改制后合并而成，产品涵盖股票、债券及衍生品。

上海证交所及中国证监会均未透露此次交易具体财务细节。据路透此前报道，上述联合体以每股28巴基斯坦卢比（折0.27美元）的价格提出收购，整个交易价值约8,500万美元。（完）