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娱乐体育 | 2014年 6月 20日 星期五 19:03 BJT

中国将每年拿出1亿元支持电影产业

路透北京6月19日 - 新华社周四报导称，中国政府将每年拿出1亿元支持中国电影产业发展，扶持5-10部有影响力的重点题材影片。

报导指出，补贴资金将重点支持中西部地区及东部困难地区县级城市的数字影院建设。

“文化产业发展专项资金将主要用于推动高新技术在电影制作中的应用，支持中国电影企业走出去，资助具有较强市场竞争力的重点影片，加强重点专业性电影网站建设。”

报导还指出，将鼓励银行业金融机构对电影产业进行贷款，支持符合条件的电影企业上市，鼓励电影企业发债，鼓励保险公司入股电影企业。（完）

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