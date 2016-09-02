中国金融市场一周走势回顾

获中国最高法院提审 小i机器人与苹果的专利诉讼将继续
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
以下为路透中文新闻为您整理的8月29日-9月2日当周中国金融市场摘要:
汇市:
--人民币兑美元当周微跌0.18%。周初汇价受美联储主席叶伦讲话影响而下探逾一个月低点，但随着G20峰会临近，人民币波动日渐收窄，至周五有效波动已不足30点；若周五美国非农数据表现强劲，料增强年内美联储加息预期，下周人民币贬值压力亦将上升，不排除测试6.7关口可能性。
公开市场操作:
--因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。
尽管中国8月官方制造业PMI等数据有所改善，但他们认为，经济下行压力不减，货币政策稳健基调不会改变，将继续在需求侧提供托底。考虑到目前内外部环境复杂、政策效应递减，央行料继续仰赖公开市场操作配合MLF(中期借贷便利)等定向工具，降准降息概率均较低。
债市:
--中国银行间债市当周稍走弱。受美联储9月升息概率加大、中国8月经济数据可能转好等利空因素影响，主要利率债收益率一度上行，但随着市场情绪恢复平静现券走势渐回稳。短期来看，市场对中国出台降准等政策的预期不强，若资金面没有大变，现券有望维持盘整。
票据:
--中国票据转贴利率当周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。
股市:
--中国股市沪综指.SSEC当周持续震荡行情，股指在短期均线上下缠绕，量能不足导致上涨乏力，大盘一度两次回探上周低点附近。近期数据显示宏观经济开始企稳，但大盘受流动性及美联储加息预期影响依然偏弱，大盘继续调整或以箱体震荡形式完成。(完)
(整理 吕雯瑾/张金栋/张晓翀/李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月16日 - 中国人工智能企业上海智臻与全球手机大厂苹果的专利诉讼还将继续。以小i机器人闻名业内的上海智臻智能周一透露，近日最高人民法院下达行政裁定书，将提审苹果与小i机器人的专利案件，再审期间将中止原判决的执行。
路透北京1月16日 - 路透根据中国央行公布的数据计算显示，12月末中央银行口径外汇占款余额为219,425.26亿元人民币 。据此计算，当月央行口径外汇占款减少3,178.02亿元人民币。
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。