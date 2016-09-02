中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月29日-9月2日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微跌0.18%。周初汇价受美联储主席叶伦讲话影响而下探逾一个月低点，但随着G20峰会临近，人民币波动日渐收窄，至周五有效波动已不足30点；若周五美国非农数据表现强劲，料增强年内美联储加息预期，下周人民币贬值压力亦将上升，不排除测试6.7关口可能性。

公开市场操作:

--因应资金面重归宽松，中国央行公开市场本周转为净回笼1,735亿元人民币；上周重启的14天逆回购也延续操作，期限拉长令资金面更趋平稳。业内人士表示，公开市场操作仍有望保持灵活动态调节，央行将继续在总量上维持流动性的合理充裕。

尽管中国8月官方制造业PMI等数据有所改善，但他们认为，经济下行压力不减，货币政策稳健基调不会改变，将继续在需求侧提供托底。考虑到目前内外部环境复杂、政策效应递减，央行料继续仰赖公开市场操作配合MLF(中期借贷便利)等定向工具，降准降息概率均较低。

债市:

--中国银行间债市当周稍走弱。受美联储9月升息概率加大、中国8月经济数据可能转好等利空因素影响，主要利率债收益率一度上行，但随着市场情绪恢复平静现券走势渐回稳。短期来看，市场对中国出台降准等政策的预期不强，若资金面没有大变，现券有望维持盘整。

票据:

--中国票据转贴利率当周变化不大。交易员称，本周逢8月末9月初，市场交易相对清淡，不过国有大行仍有买需，且资金面较为宽裕，支撑票据价格在低位持坚。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周持续震荡行情，股指在短期均线上下缠绕，量能不足导致上涨乏力，大盘一度两次回探上周低点附近。近期数据显示宏观经济开始企稳，但大盘受流动性及美联储加息预期影响依然偏弱，大盘继续调整或以箱体震荡形式完成。(完)