中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的8月8日-12日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周微升0.01%。本周汇价大起大落之后，基本回到了上周五收盘价的位置。因美国数据时好时坏带动美元指数大幅波动，人民币并未如市场预期哪般平稳，而是随之起落，但有大行把守易升难贬。而中间价机制透明且波动明显，也给了自营隔夜头寸套利的机会。短期汇市缺乏消息面和政策面的指引，难有明显趋势性升贬，料维持宽幅波动。

公开市场操作:

--中国央行公开市场当周转为小幅净投放，以应对月初例行缴准导致的资金紧势。从央行仅动态微调以保持资金面平稳来看，其对于暂时性的流动性扰动并不担心；尽管基本面仍疲弱，但短期内降准等放水举措依旧难期。

分析人士认为，从前期权威人士谈话，到近日央行本身表态判断，激进宽松措施仍未在日程之内；同时人民币汇率和外汇储备近期持稳，亦使得央行降准对冲的急迫性下降，流动性调节将仍主要仰赖逆回购和MLF（中期借贷便利）等结构性工具。

债市:

--中国银行间债市当周现券走强，收益率大幅下行，10年期国债收益率一度创下2002年7月以来的低位。尽管央行货币政策报告最新表述令降准预期降温，且周内银行间流动性连续多日偏紧，但债市配置资金仍然充裕，买盘旺盛推动一二级债市联袂走好；7月经济金融数据整体低迷，基本面不佳亦对债市提供较强支撑。

票据:

--中国票据转贴利率当周略有上行，资金收紧且电票市场首度出现风险事件打击收票热情。虽在资产欠配大背景下票据冲抵资产优势仍在，但在市场明朗之前转贴利率料下行动力受阻。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周强劲上涨2.5%，为六周来最大。近期市场无风险利率继续下行，股市存在上行动力。另外，在题材股不振的情况下，本周金融地产等低估值权重板块担起领涨大旗，不过成交量未能有效放大，追涨动力仍显不足，在存量资金博弈的格局下，股指目前仍处于上下两难的均衡格局。 (完)