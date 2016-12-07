综述：强势美元和资金流出齐施压外储 中国资本限流政策可能继续加码

2016年1月21日，图为以人民币纸币为背景拍摄的美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

作者 孙琦子

路透北京12月7日 - 在强势美元引发境内购汇旺盛，叠加美元升值的估值效应变动，中国11月外汇储备大降，续刷新逾五年新低。随着美元强势和境内投资者配置海外资产的日益觉醒，未来外储减少的趋势将难扭转。在此趋势下，资本流出的管制不排除进一步加强的可能。

中国央行周三公布，11月末外汇储备为30,515.98亿美元，续创2011年3月末以来新低；环比则减少690.57亿美元，为连续五个月下降，并创1月以来最大单月降幅。

“从11月份的情况看，央行向市场提供外汇资金以调节外汇供需平衡、美国大选后非美元货币对美元汇率总体呈现贬值、债券价格也出现回调等多重因素综合作用，导致外汇储备规模出现下降。”外管局刊登的新闻稿称。

新闻稿并解释了影响外储规模的因素，包括央行在外汇市场的操作、外汇储备投资资产的价格波动、美元变动引起的估值效应、以及外汇储备在支持“走出去”等方面的资金运用。

国金证券大类资产点评指出，美元大幅升值和债券价格下跌，或为11月外汇储备降幅加大主因。11月美元指数上涨逾3%，主要非美货币均出现不同程度贬值，这令外储中非美元计价资产产生账面损失。同时，由于外储的主要投资标的一般为国债，而主要经济体的国债价格在11月份均出现较大程度的下跌，预计这对外储的下降也产生明显影响

海通证券姜超、顾潇潇亦表示，汇率维稳亦消耗部分储备。美国再通胀和加息预期推升美元走强，再加上今年国内房价飙涨，全球资产比价效应下，资本流出压力仍大，11月人民币兑美元贬值1.7%，央行维稳汇率也消耗部分外汇储备。

**外储下降趋势难改，限流政策或继续**

分析人士指出，三季度以来，外储下滑规模基本保持逐月扩大趋势；美元持续走强背景下，人民币贬值预期也逐渐升温，资本外流规模逐渐扩大。尽管货币当局对资本流出的限制已层层加码，但难改外储下降趋势。如果外储降幅突破心理关口，不排除资金流出进一步收紧的可能。

“11月的外储已经3.05万亿了，可能明年的压力会很大。12月已是年底购汇比较强，意味着明年再公布12月数据可能跌破3万亿，再加上明年初购汇额度出来，不知道会出现什么情况。”一中资行交易员称。

他表示，3万亿美元是一个重要的心理关口，一旦突破会对市场造成很大的冲击。

招商银行资产管理部高级分析师刘东亮亦表示，尽管资本管制加强已经屏蔽掉了很多外流的风险，但外储减少还是趋势。如果未来外储下降的太厉害，不排除资本流出管制进一步加强的可能。限流出的同时，也可能有政策继续扩流入，引导资金进入中国。

继10月底银联重申境内居民在境外禁止刷银联卡购买资本项下的保险之后，11月底中国央行相继出台对六类海外投资严格限制，对资本项下500万美元以上的购汇备案审查，并收紧人民币流出。然而在这些限制之下，11月外汇储备的下降依然严重。如果流出压力继续，市场将关注今年底明年初是否资本流出政策是否会进一步收紧。

不过，亦有机构认为12月资本外流的规模有望收窄。招商证券首席宏观分析师谢亚轩指出，一方面预计12月美联储加息靴子落地之后，美元可能阶段性见顶；另一方面，外管局近期加强了人民币对外净支付的管理。外管政策有针对性的完善，预计本月央行用在离岸的外汇储备和央行外汇占款的规模将有望下降，资本外流压力将有望缓解。

亦有观点认为，11月外储大降或让货币政策承压。姜超指出，12月美国加息在即，1月新一年换汇周期开启，短期资金流出压力仍大。而央行降准一再延后，货币投放锁短放长，货币利率中枢抬升，短期货币政策仍受制于汇率贬值、通胀回升等诸多因素，或将继续偏紧。（完）