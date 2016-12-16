分析：中国动用外储支撑人民币 美债头号持有国地位让与日本（更新版）

2016年1月21日，图为以人民币纸币背景拍摄的美元现钞。 REUTERS/Jason Lee

（更新内容：中国央行和外管局均未回复路透请求评论的传真）

撰稿 药朝清

路透12月16日 - 日本超越中国成为美国公债的最大持有国，因中国央行动用外汇储备支撑人民币，而日本央行则乐见日圆贬值。

投资者非常关注中国的美国公债持有量下降。如果中国大笔卖出美国公债，可能加大美国利率的上行压力，反过来又会打压人民币汇率。

美国周四公布的外国对美国公债持有量数据证实了上述变化，其中，中国对美国联邦债务的持有量降至逾六年来最低水平。

周三，美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布升息，并暗示2017年可能加快紧缩步伐。这推动美国短期公债收益率升至逾五年来的最高点。

美国总统当选人特朗普抨击中国的贸易与汇率政策，并质疑现任以及前任美国政府所奉行的“一个中国”政策，令人担心中国可能决定抛售美国公债作为回应。

但中国政府政策顾问表示，他们认为这不太可能。由于此事的敏感性，这些政策顾问要求匿名。

对于路透发送的请求评论的传真，中国央行、外管局均未回复。

根据美国财政部数据，10月中国的美国公债持有量下降413亿美元，至1.115万亿美元。这为连续第五个月下降，从而令中国在10月止12个月减持的美国公债总量达到1,392亿美元，为历来第三大年度降幅。

11月和12月的数据更为重要，这两个月的数据还得等几周到明年初才发布。这些数据将显示特朗普胜选后发生的情况，因特朗普计划减税并增加基础设施支出，引发了美国经济增长加速以及政府预算赤字扩大的预期，从而促使投资者抛售美国公债。

中国在秋季时减持美国公债，可能有助于其避免了严重亏损。

据美银美林美国公债指数，美国大选以来公债价格一直走低，那段时间投资者的总回报率为负3.3%。长债损失尤其惨重，按总回报基础计算，10年期公债下跌5.7%，30年期公债损失10.3%。

日本成为美债头号持有国的同时，也在削减其美债持有量，但削减规模远远较小，10月削减约45亿美元至1.132万亿美元。日本的美债持有量比去年10月下降173亿美元左右。

2015年2月，日本的美债持有量为2008-09年全球金融危机以来首次超过中国，但仅维持了一个月。

“中国一直在抛售美元以维持人民币汇率稳定，日本则乐见日圆贬值，”新加坡Forecast PteLtd分析师Chester Liaw说道。

**走钢丝**

分析师称，预计中国将持续减持美债以捍卫人民币汇率，但看来不太可能进行大规模抛售。

人民币兑美元即期周四缩量大跌，并创年内最大单日跌幅，与中间价同创八年半新低，因美联储加息并暗示加快紧缩步伐。

“中国一直有意地减持美国公债，以守护人民币汇率，这种趋势很难停下来，”常驻新加坡的德国商业银行亚洲高级经济学家周浩表示。

中国外汇储备规模目前在世界上仍然最高，尽管11月比2014年6月高峰水平减少了9,420亿美元，降至3.052万亿(兆)美元的近六年低点，降幅达24%。同时，中国在2014年6月至今年9月期间减持了1,110亿美元美国公债，降幅为9.0%。

中国人民银行可能动用更多的外汇储备来支撑人民币，不过该行目前非常谨慎，在寻求减缓人民币贬值速度的同时，试图通过加强控制来减少资本外流，保持外汇储备规模。

一些交易员认为，3万亿美元是中国人民银行的关键心理水准，但如果美元持续升值且中国不得不维稳人民币，则其外汇储备有可能快速消耗。

一些中国政府经济学家认为，外汇储备的最低审慎规模应该在1.62-2万亿美元。

**多视特朗普动向而定**

央行一位顾问本月稍早表示，中国应动用外储来帮助保持市场对人民币的信心，因为对人民币进一步贬值的预期，已经导致人民币兑美元跌过头。

但政府政策顾问认为，即便中国想报复美国，抛售美债也不在高层考虑的政策范围内。当然这还要看特朗普政府是否推进其威胁，宣称中国是货币操纵国，对进口自中国的商品征收惩罚性关税，以及他是否放弃“一个中国”的政策。

抛售大量美债持仓可能扰乱金融市场，迫使美国有大量资金需求，但分析师认为中国要采取这一举动，有可能会激起大甩卖，那么自己的投资组合价值也会缩水。

鉴于美债微不足道的违约风险以及正收益率，美国公债的替代投资选项并不多。

“抛售美债是个坏主意。中国政府考虑的报复性举措不会包括这一举动，”中国政府一位政策顾问表示。(完)