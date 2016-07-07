6月中国外储意外转升重回3.2万亿美元 央行或通过掉期操作“充值”（更新版）

路透上海7月7日 - 和此前市场预期不同，中国6月外汇储备环比意外走升，并重返3.2万亿美元关口，特别提款权(SDR)计值的外储亦现连两月增加。分析人士认为，汇率变动影响料有限，不排除央行当月在掉期市场操作较多，增加其美元头寸，给外储“充值”。

他们并指出，虽然人民币面临一定贬值压力，但结售汇等基本面数据并未发生明显恶化，且在监管层疏堵结合思路下，市场结售汇也没有明显偏离，因此外储基本处于小波动范围内；当然7月外汇储备数据可能会出现小幅下跌，因英国退欧风险仍未完全释放。

“意外！...估计是掉期市场央行的操作比较多，拿了美元流动性。”一中资行交易员说。

他并表示，6月人民币整体处于下跌走势中，因此不大可能是净结汇；当然也有部分原因可能是估值效应带来的，因为6月日圆涨了很多，可能外储里日圆资产比较多。

中国央行周四公布，6月末中国外汇储备为32,051.62亿美元，环比增加134.26亿美元；5月则为减少279.32亿美元。而以SDR计值的6月外汇储备为22,912.93亿SDR，环比增161.6亿SDR；上月为增加34.9亿SDR。

人民币兑美元即期6月累计贬值0.88%，同期美元指数仅微升0.26%，但受英国退欧影响，英镑大跌8.09%，而避险情绪也明显推升日圆，其6月涨幅达7.20%。

瑞银证券首席经济学家汪涛此前撰文指出，6月日圆对美元升值，对中国外汇储备的正向估值贡献应能基本抵消英镑贬值带来的估值损失，这与5月超过200亿美元的估值损失形成鲜明反差。此外，6月外贸顺差可能小幅缩窄，对外储积累的贡献也会降低。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。不过今年3月外储增102.58亿美元，重现环比增长，终结连四月跌势，4月亦增加70.89亿美元，但5月再现减少279.32亿美元。

**外储大升大减时期已过**

随着人民币中间价定价机制的不断透明化，虽然进入7月人民币仍延续6月跌势，但市场并未见恐慌。在监管层有管有放的思路下，未来结售汇料保持基本平衡，除非市场出现超预期的偏离，监管层料继续市场化定价思路，外储大升大减的时期或已过去。

民生证券宏观分析师张瑜就表示，英国退欧冲击及后续不确定性会使得人民币短期内有一定贬值压力，但结售汇、贬值预期、进出口结售汇率等中微观基本面并未跟随恶化，情绪稳定。考虑到汇率“两条腿走路”的新逻辑，本轮贬值压力可控，央行应对更为从容。

中国监管层昨日再出新招围堵监管漏洞，进一步扩大金融机构远期售汇征收风险准备金的范围，要求境外金融机构的境外远期卖汇头寸在银行间外汇市场平盘后需交纳20%的风险准备金，此举有望进一步增加境外金融机构在境内的远期购汇成本，降低离岸和在岸套利空间，从而缓释人民币贬值压力。[

央行同时公布，6月末官方储备资产中黄金储备为774.29亿美元，环比增加69.54亿美元；以盎司计，6月末黄金储备为5,862万盎司，5月末为5,814万盎司。

此外，6月末基金组织储备头寸为104.43亿美元，较5月末的104.22亿美元增加0.21亿；特别提款权(SDR)为104.13亿美元，上月为104.41亿美元；其他储备资产为-2.73亿美元，5月末为5.71亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年6月USD/SDR=0.714876，5月USD/SDR=0.71282。（完）