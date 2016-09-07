中国外储跌破3.19万亿美元创近五年新低 结售汇逆差料是主因（更新版）

路透北京9月7日 - 中国8月末外汇储备跌破3.19万亿美元，创近五年新低；环比减少158.9亿美元，为连续两个月下降。市场人士认为，人民币贬值预期影响下结售汇逆差扩大，可能是外储下降的主要原因。

他们指出，8月汇率波动因素对外储影响较小，当月欧元和英镑略有贬值，日元略有升值，综合汇率因素较小；而由于美联储(FED)在9月加息可能性比较小，所以未来两个月外储有回升可能。

交通银行金融研究中心研究员刘健称，8月上中旬，人民币保持稳定，但中下旬贬值压力再度加大，并再次考验6.7元关口。尽管在央行引导下企稳，但贬值预期影响下，企业消极结汇，购汇热情不减，结售汇逆差应该是外储再度下降的主要原因。

“（外储）9、10月或许有好转基础，再后不确定，主要是Fed加息太绕人。”他说。

中国央行周三公布，8月末中国外汇储备为31,851.67亿美元，创2011年12月以来新低。中国国家外管局将于9月19日发布8月结售汇数据。

刘健并称，未来外储变动可能受结售汇格局、汇率波动因素影响较大。9月和10月中国外储有好转的基础，但之后受到美联储加息与否的干扰，可能对中国的跨境资本流动造成较大的影响。

央行同时公布，以SDR(特别提款权)计值的8月外汇储备为22,843.5亿SDR，较上月减少129.81亿SDR；上月为增加60.38亿SDR。8月末官方储备资产中黄金储备为771.75亿美元，环比减少17.15亿美元；以盎司计，8月末黄金储备为5,895万盎司，7月末为5,879万盎司。

中国外储自3月起重现环比增长，终结连四月跌势，3月当月增长102.58亿美元，4月为环比增加70.89亿美元，5月再现减少279.32亿美元。

中国去年外汇储备下降逾13%，其中12月单月下降额逾千亿美元创历史记录。分析人士指出，12月外储下降可能与资本外流规模加大有关。

此外，8月末基金组织储备头寸为99.49亿美元，较7月末的100.39亿美元减少0.9亿；特别提款权(SDR)为100.97亿美元，上月为100.95亿美元；其他储备资产为-6.14亿美元，7月末为-2.2亿美元。

中国央行自2016年4月1日起，除按美元公布官方储备资产外，增加以国际货币基金组织(IMF)特别提款权（SDR）公布相关数据，折算汇率来源于IMF网站，其中2016年8月USD/SDR=0.717184，7月USD/SDR=0.717679。（完）