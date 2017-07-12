湖北省黄石市因违法违规举债1.1亿元被处罚--财政部

路透北京7月12日 - 中国财政部周三通报湖北省黄石市违法违规举债问题整改和问责处理情况，收回黄石经济技术开发区置换债券资金1.1亿元人民币，由市政府用于置换符合条件的存量政府债务；相关涉事官员受到行政警告等处分。

刊登在财政部官网的通报称，2015年8月，经黄石经济技术开发区管委会主任办公会研究，由黄石经济技术开发区财政局违法向湖北劲牌投资有限公司借款1.1亿元，年利率10.2%。2016年，该笔借款使用地方政府置换债券资金进行了偿还。2017年5月，财政部向湖北省反映了黄石经济技术开发区违法举债问题，并提出了处理建议。

黄石经济技术开发区违法举债直接责任人员、时任开发区管委会主任孔某已因其严重违纪行为被开除公职，并移送司法机关依法处理；开发区财政局局长黄某、开发区财政局副局长王某，虽提出过异议但仍执行违反法律规定的决策，负有相应的直接责任，给予行政警告处分。

通报并显示，2017年6月20日，黄石市政府召开第四次常务会议研究决定，立即收回黄石经济技术开发区置换债券资金1.1亿元，由市政府用于置换符合条件的存量政府债务。目前，黄石市财政局已收回该笔置换债券资金，正按照相关要求和程序安排使用。（完）