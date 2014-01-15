中国金融：中国首次向两家外资银行发放黄金进口许可--消息人士

美国热股：卡特彼勒第一季营收增长3.8%，股价盘初急升7%
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
去年中国黄金进口量翻倍，超过1,000吨，一举超越印度成为最大的黄金进口国，因国际金价 12年来首次下降，需求飙升至前所未有的水平。
两位直接了解情况的消息人士
告诉路透，澳新银行(ANZ/澳盛) 和汇丰 去年末获得了黄金进口许可证。
其他的贸易消息人士称，中国光大银行 也获得批准，成为第10家可以进口黄金的本土银行。中国政府通过配额体系严格限制银行的进口量。
澳新银行和汇丰拒绝置评，路透无法马上联系到光大银行发表评论。
“实际上中国在增加透明度，我认为其他银行可能也会获得进口许可证，”黄金矿业服务公司(GFMS)的亚洲贵金属需求经理Cameron Alexander表示。GFMS为汤森路透旗下公司。(完)
(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋)
路透4月25日 - 全球最大的建筑和矿山机械生产商卡特彼勒公布，季度营收增长3.8%，得益于各项业务的需求提升。 归属于普通股股东的第一季获利降至1.92亿美元，或每股0.32美元，上年同期为2.71亿或0.46美元。 扣除重组成本，卡特彼勒第一季每股盈余1.28美元，上年同期为0.64美元。 总营收增至98.2亿美元，上年同期为94.6亿美元。 卡特彼勒股价周二盘初急升7%，报103.54美元。(完) (编译 王洋; 审校 李军)
路透4月25日 - 美国铝业公布的第一季获利好于预期，营收跳涨24.7%，受铝土出货及第三方销售增长提振。 美国铝业股价周二在美股盘初劲升6.6%，报35.5美元。(完) (编译 李春喜 审校 李军)
波罗的海海岬型船运价指数跌13点，或0.73%，报1,767点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降81美元，报12,879美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。