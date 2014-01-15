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货币新闻 | 2014年 1月 15日 星期三 14:14 BJT

中国金融：中国首次向两家外资银行发放黄金进口许可--消息人士

去年中国黄金进口量翻倍，超过1,000吨，一举超越印度成为最大的黄金进口国，因国际金价 12年来首次下降，需求飙升至前所未有的水平。

两位直接了解情况的消息人士

告诉路透，澳新银行(ANZ/澳盛) 和汇丰 去年末获得了黄金进口许可证。

其他的贸易消息人士称，中国光大银行 也获得批准，成为第10家可以进口黄金的本土银行。中国政府通过配额体系严格限制银行的进口量。

澳新银行和汇丰拒绝置评，路透无法马上联系到光大银行发表评论。

“实际上中国在增加透明度，我认为其他银行可能也会获得进口许可证，”黄金矿业服务公司(GFMS)的亚洲贵金属需求经理Cameron Alexander表示。GFMS为汤森路透旗下公司。(完)

(编译 张明钧/李春喜 审校 王洋)
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