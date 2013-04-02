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亚洲 | 2013年 4月 2日 星期二 10:59 BJT

加拿大个股：中国黄金国际西藏矿区山体塌方，导致周一公司股价重挫

路透多伦多4月1日 - 中国黄金国际资源有限公司(China Gold International Corp Ltd) 股价周一一度重挫近16%，此前该公司西藏甲玛矿区附近发生山体塌方，导致83人被掩埋。

中国黄金国际上周六在声明中称，此次山体塌方事件发生在上周五早晨。该公司称，当地政府正在组织救援。

中国黄金国际称，公司管理层已取消了一场针对投资者的路演推介活动，返回中国并协助救援行动。

中国黄金国际周一在多伦多证券交易所收低13.3%至3.33加元。(完)

(编译 兰秀娟; 审校 郑茵)
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