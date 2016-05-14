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中国财经 | 2016年 5月 14日 星期六 15:17 BJT

中国4月工业增加值同比增长6.0% 1-4月投资增长10.5%--国家统计局

路透北京5月14日 - 中国国家统计局周六公布，4月规模以上工业增加值同比增长6.0%，低于路透调查预估中值6.5%，当月环比增长0.47%。

数据并显示，1-4月固定资产投资同比增长10.5%，亦逊于路透调查中值10.9%。

4月社会消费品零售总额同比增长10.1%，为去年5月以来最低水准，路透调查预估中值为10.5%，当月环比增长0.8%。

以下为中国4月工业、投资与消费同比变动详情（%）：

4月实际值 预估中值 前值 预估区间 上年同期

工业增加值 6.0 6.5 6.8 6.1 ~ 7.2 5.9

固定资产投资(不含农户)(1-4月) 10.5 10.9 10.7 10.2 ~ 11.4 12

社会消费品零售总额 10.1 10.5 10.5 9.8 ~ 11.7 10.0

注：固定资产投资前值为1-3月数据。

国家统计局此前公布，4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，和上月持平，略低于路透调查预估中值2.4%；4月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌3.4%，为2014年12月以来最小降幅，路透调查预估中值为下降3.8%。（完）

发稿 乔艳红；审校 曾祥进

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