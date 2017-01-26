调查：中国1月官方制造业PMI料降至51.2 受季节性因素影响

路透北京1月26日 - 路透综合22家分析机构的预估中值显示，中国1月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅降至51.2。虽然高频数据显示工业生产基本持稳，但由于1月正值中国传统春节，企业逐渐停工，制造业生产受到一定影响。

交通银行金融研究中心首席经济学家连平等预计，1月制造业PMI和非制造业PMI将季节性下降。他们在报告中指出，六大发电集团日均耗煤量同比保持上升，但1月高频的发电耗煤量逐渐减少。投资增速下降，对制造业需求状况有所影响。春节前企业逐渐停工，制造业生产经营活动预期下降，制造业PMI下降至51。

海通证券宏观团队则表示，2017年开局中国工业生产稳定，但地产、汽车消费增速趋降，预测2017年一季度GDP增速略降至6.7%。

下表为过去一年中国官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 15年12月

51.4 51.7 51.2 50.4 50.4 49.9 50 50.1 50.1 50.2 49 49.4 49.7

中国国家统计局周四发布的工业企业财务数据显示，2016年全年规模以上工业企业利润比上年增长8.5%，创三年来最快增速；但12月仅增2.3%为年度最低，因局部因素和短期因素使12月份利润增速回落。

在连续走平三个季度之后，中国四季度GDP增速微升至6.8%，略超市场预期，为2016年画上漂亮的句点。中国经济短周期反弹，得益于汽车销售带动下消费的稳中有升，以及房地产投资等的惯性增长，预计会延续到今年一二季度。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。 通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。（完）