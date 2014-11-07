中日双方认识到钓鱼岛问题存在不同主张 同意重启对话--新华

路透北京11月7日 - 中国外交部周五称，中国和日本双方认识到围绕钓鱼岛等东海海域近年来出现的紧张局势存在不同主张，并同意通过对话磋商防止局势恶化，建立危机管控机制并避免发生不测事态。

中国国务委员杨洁篪周五同来访的日本国家安全保障局长谷内正太郎举行会谈，双方就处理和改善中日关系达成的四点原则共识还包括，同意利用各种多双边渠道逐步重启政治、外交和安全对话。

中日两国将遵守中日四个政治文件的各项原则和精神，继续发展中日战略互惠关系。同时，本着“正视历史、面向未来”的精神，就克服影响两国关系政治障碍达成一些共识。

杨洁篪强调，双方按照上述“四点共识”精神维护中日关系政治基础，及时妥善处理敏感问题，推动两国关系逐步走上良性发展轨道。

谷内表示，上述四点原则共识非常重要，日方愿意同中方相向而行。

中国正在北京主办今年的亚太经合组织（APEC）领导人会议周活动。自过去两年尚未与中国领导人举行过双边会谈的日本首相安倍晋三希望，在此次高峰会上与中国国家主席习近平进行会晤。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。