路透北京6月16日 - 新华社报导称，中国将开始司法体制改革试点工作。

中央司改办负责人接受新华社采访时称，“法官、检察官的选任，要坚持党管干部原则，尊重司法规律。”

报导并未提到试点工作开始的时间。报导指出，法官、检察官将统一由省提名、管理并按法定程序任免，省以下地方法院、检察院经费由省级政府财政部门统一管理。

将在省一级设立法官、检察官遴选委员会，从专业角度提出法官、检察官人选。由组织人事、纪检监察部门在政治素养、廉洁自律等方面考察把关，人大依照法律程序任免。

该负责人表示，改革必须“坚持党的领导”。

上海、广东和青海等六省市将先行试点。

改革试点将突出法官、检察官办案的主体地位，明确法官、检察官办案的权力和责任，对所办案件终身负责。

该负责人指出，试点将扩大法官、检察官的选任渠道，实行有别于普通公务员的招录办法。

为防止法官、检察官滥用权力，将加大司法公开力度，全面推进办案工作全程录音录像、生效裁判文书上网。（完）

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