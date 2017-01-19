中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联

路透上海1月19日 - 中国智联招聘(ZPIN.N)周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。

这份由这家中国网络招聘领先企业与人大就业研究所合作撰写的报告指出，尽管在四季度这个招聘淡季，企业招聘需求和求职申请人数均有一定程度回落，但由于求职申请人数降幅大于需求人数的降幅，中国就业景气指数（CIER）指数上升至2.41，指数走向与经济走势基本保持一致。

CIER指数以1为分水岭，指数大于1时，表明就业市场中劳动力需求多于市场劳动力供给，就业市场景气程度高。去年第三季的CIER指数为2.22。

报告称，利用计量经济模型，剔除主要由于人口结构变迁所造成的长期上升趋势，以及由于企业招聘和求职者申请的季节性变化等因素，去年第四季CIER指数比上一季度有明显回升。

分行业来看，结构分化仍较严重。互联网/电子商务、保险、基金/证券、交通运输以及中介服务等行业的就业景气指数相对较高，其中互联网/电子商务的CIER指数为10.89，明显处于领先地位。

属于传统制造业的能源/矿产/采掘/冶炼、印刷/包装/造纸、检验//认证的就业形势排名依然位列后三位，就业景气指数均低于0.4。但随着去产能等供给侧改革政策的逐渐落地，四季度这些行业的就业指数环比有所上升，显示这些行业严峻的就业形势已有所缓解。（完）