中铝未来向下游延伸产业链 重点在交通和建筑业--董事长

路透上海3月15日 - 据21世纪经济报导周二报导，全国人大代表、中国铝业(601600.SS)母公司中铝公司董事长葛红林指出，未来中铝主攻向下游延伸产业链，聚焦价值链高端，通过提升铝的应用空间，摆脱企业对于初级产品的依赖，主动化解产能结构性过剩问题。

他认为，中铝公司未来重点发展的产品将主要在交通和建筑两大产业中。钢铁行业已经风风火火发展了几十年，作为性能更具优势、更加节能环保的铝合金，更加符合新常态的发展要求。

报导指出，目前，中铝在交通轻量化方面动作频频，成立了轻量化推进办公室，着手对汽车、船舶等交通运输业轻量化展开专项研究，与东风汽车、一汽集团、吉利集团等签署了新材料研发与应用等合作协议。中铝目前正在筹建汽车零部件生产线，预计2-3年可实现汽车铝制零部件的批量供应。 在建筑领域的应用是中铝主攻的另一方向。据中铝内部人士透露，2016年中铝要求内部企业加快铝制护板、脚手架和活动板房的研制和使用，并积极开拓区域市场，形成产品优势。

同时，中铝也在考虑运用金融工具，加快推进铝材的应用。通过融资租赁的方式将铝材租赁给使用方，到期后再退还给中铝，由于铝材抗氧化、耐腐蚀的特性，使用后几乎不会产生任何损失，可回收再利用，价值损失很小。

葛红林表示，当前铝行业的供需是基本平衡的，中国铝材的应用峰值远未到来，轻量化将和智能化并驾齐驱，铝行业的发展前景十分美好。而近年来铝价的下降除了市场竞争之外，还是科技进步和技术改造的结果。铝价下降使更多的企业有能力使用比钢材性价比更好的铝材，加快以铝代钢的步伐。（完）