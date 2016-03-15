中铝未来向下游延伸产业链 重点在交通和建筑业--董事长

乐视网周四临时停牌 因媒体报道有待澄清
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透上海3月15日 - 据21世纪经济报导周二报导，全国人大代表、中国铝业(601600.SS)母公司中铝公司董事长葛红林指出，未来中铝主攻向下游延伸产业链，聚焦价值链高端，通过提升铝的应用空间，摆脱企业对于初级产品的依赖，主动化解产能结构性过剩问题。
他认为，中铝公司未来重点发展的产品将主要在交通和建筑两大产业中。钢铁行业已经风风火火发展了几十年，作为性能更具优势、更加节能环保的铝合金，更加符合新常态的发展要求。
报导指出，目前，中铝在交通轻量化方面动作频频，成立了轻量化推进办公室，着手对汽车、船舶等交通运输业轻量化展开专项研究，与东风汽车、一汽集团、吉利集团等签署了新材料研发与应用等合作协议。中铝目前正在筹建汽车零部件生产线，预计2-3年可实现汽车铝制零部件的批量供应。 在建筑领域的应用是中铝主攻的另一方向。据中铝内部人士透露，2016年中铝要求内部企业加快铝制护板、脚手架和活动板房的研制和使用，并积极开拓区域市场，形成产品优势。
同时，中铝也在考虑运用金融工具，加快推进铝材的应用。通过融资租赁的方式将铝材租赁给使用方，到期后再退还给中铝，由于铝材抗氧化、耐腐蚀的特性，使用后几乎不会产生任何损失，可回收再利用，价值损失很小。
葛红林表示，当前铝行业的供需是基本平衡的，中国铝材的应用峰值远未到来，轻量化将和智能化并驾齐驱，铝行业的发展前景十分美好。而近年来铝价的下降除了市场竞争之外，还是科技进步和技术改造的结果。铝价下降使更多的企业有能力使用比钢材性价比更好的铝材，加快以铝代钢的步伐。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透上海1月19日 - 中国股市沪综指周三收涨0.14%。沪深证交所融资融券余额当日减少31.9亿元人民币，连续第七日下跌；两市两融余额为8,980.5亿元，续创三个月新低。
路透上海1月19日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8572元附近，较上日贬值约47点。