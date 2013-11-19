中铝副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查

发改委批复北京新机场南航基地项目 总投资约为147.8亿元
路透北京4月14日 - 中国国家发改委最新批复，同意建设北京新机场南航基地项目，以满足北京区域航空运输需求，完善北京新机场功能设施，项目估算总投资为147.8亿元人民币。
路透香港11月19日 -中国最大铝生产商--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)周二称，公司副总裁李东光因个人原因接受有关部门调查，并已辞去上市公司职务及停止履职。
中国铝业在上海交易所的声明并称，有关事项对公司无重大影响，而公司生产运营一切正常。
根据中铝的网页介绍，李东光还担任中铝国际贸易有限公司总经理，中铝物资供销有限公司总经理。
中铝H股今天收跌1.74%，报2.83港元；其A股跌0.25%，报3.97元人民币。（完）
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(记者 雷美珍；审校 曾祥进)
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路透上海4月14日 - 中国上海交易所与深圳交易所周五同时发布通知，正式确定于5月22日起修改回购计息方式，将到期购回价计息天数由名义天数修改为资金实际占款天数。
路透上海4月14日 - 中国证监会网站周五刊登通知表示，近日，针对炒作次新股和快进快出手法等恶性操纵市场行为，证监会部署了2017年专项执法行动第二批案件。目前，相关调查工作已经全面展开，部分重点案件已经取得重要突破。