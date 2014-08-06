中铝公司组建大型稀土企业集团方案获工信部备案

路透北京8月6日 - 中国最大的铝生产商--中国铝业公司（Chinalco）周三称，工业和信息化部已于近日正式下文确认中国铝业公司大型稀土企业集团组建方案，标志着中铝公司率先成为国家确定的大型稀土企业集团，形成国内稀土行业整合战略布局。

网站新闻稿称，根据工信部的复函意见，中国铝业公司以其控股的中国稀有稀土有限公司为整合主体，重点整合广西、江苏、山东、四川等省（区）的稀土开采、冶炼分离、综合利用企业，中铝公司将成为横跨南北稀土和国内东西部地区的大型稀土集团。

目前，中铝公司也已与江苏省剩余的3家外资稀土企业中的2家达成合作意向，至此中铝公司的稀土整合在资源、冶炼分离产能和技术支持等软硬件上，都已经走在了国内企业的前列。

中国稀有稀土有限公司作为中铝公司的三大主业板块之一，将通过积极引进地方国有企业、非公有制企业和外资企业，把中央企业政策资金优势、地方政府及国有企业的资源产业优势、非公有制企业市场活力和外资企业的市场技术优势充分融合。

按照中铝公司的发展规划，中国稀有稀土有限公司作为国内稀土的重点整合平台，将获得公司重点支持，而各项条件的逐步落实又将推动中国稀有稀土有限公司的快速发展。

中国铝业公司旗下上市公司中国铝业(601600.SS)周三涨停收报，报4.07元人民币，此前一个月累计上涨19.354%。

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(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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