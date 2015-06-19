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中国财经 | 2015年 6月 19日 星期五 11:31 BJT

中铝国际工程拟申请在上海发行最多11.41亿股A股上市

路透香港6月19日 - 中铝公司的工程技术分支--中铝国际工程股份有限公司(2068.HK)周五称，拟向中国监管机构申请发行不多于11.41亿股A股，并于上海交易所上市。

据公告，中铝国际工程将同时申请将所有余下由内资股及转让至全国社保基金以及由中铝公司及洛阳院持有的内资股转换而成的A股上市及买卖。

拟发行的A股数量占发行A股后股本总额的29.99%，公司拟使用本次募资50亿元人民币于有色金属工业智能装备的研发、补充工程总承包业务营运资金等。

中铝国际工程于2012年在香港H股上市，现时市值约89亿港元。完成A股发行后，H股股本比例将由15%降至10.5%。

香港时间09:58，该股持平于3.35港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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