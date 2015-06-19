中铝国际工程拟申请在上海发行最多11.41亿股A股上市

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透香港6月19日 - 中铝公司的工程技术分支--中铝国际工程股份有限公司(2068.HK)周五称，拟向中国监管机构申请发行不多于11.41亿股A股，并于上海交易所上市。
据公告，中铝国际工程将同时申请将所有余下由内资股及转让至全国社保基金以及由中铝公司及洛阳院持有的内资股转换而成的A股上市及买卖。
拟发行的A股数量占发行A股后股本总额的29.99%，公司拟使用本次募资50亿元人民币于有色金属工业智能装备的研发、补充工程总承包业务营运资金等。
中铝国际工程于2012年在香港H股上市，现时市值约89亿港元。完成A股发行后，H股股本比例将由15%降至10.5%。
香港时间09:58，该股持平于3.35港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 黄凯)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。